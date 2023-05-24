Meta裁員終於來到最後一輪 這類職務多能倖免

知情人士表示，臉書母公司Meta已開始這一波三階段裁員的最後一輪，這波共裁員10,000人。 美聯社

知情人士表示，臉書母公司Meta已於24日開始這一波三階段裁員 的最後一輪。該公司3月時宣布這波將裁員10,000人，將使其員工總數回到大約2021年中水準，這波裁員也讓該公司成為當時首家宣布第二波大規模裁員的科技大廠；Meta去年秋季已裁員逾11,000人。

路透報導，部分Meta員工24日在LinkedIn等平台上宣布自己丟了飯碗。這一輪裁員預料主要裁撤的是廣告業務、行銷和合夥計畫團隊的員工。

Meta執行長查克柏格 3月曾表示，該公司的第二輪大規模裁員將會分散在橫跨數個月的三個時間點進行，大致完成的時間會在5月，但之後仍可能繼續進行一些小規模的裁員。

整體被裁員的對象主要集中在非工程相關的職位，進一步證明程式工程師在這家公司的重要性。查克柏格3月承諾將大幅重新建構事業團隊，並讓工程師和其他職位的比例回到更接近最佳狀態。

據公司主管表示，即使是針對技術團隊進行裁員，公司裁減的也是內容設計等非工程職位，裁減最多的是用戶體驗研究團隊的人力。

在高通膨和數位廣告因電商熱潮退燒而減少之際，Meta近月來營收 持續下滑。該公司也投入數十億美元資金在以元宇宙為目標的Reality Labs部門和一項支援人工智慧（AI）作業的基建設施計畫；該部門去年虧損137億美元。