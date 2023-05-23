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心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

吃不起…1/5長者跳過、減量或者吃他人的處方藥

編譯徐薏茹／即時報導
研究顯示，愈來愈多長者因擔憂成本，而未依照處方服藥。(美聯社)
研究顯示，愈來愈多長者因擔憂成本，而未依照處方服藥。(美聯社)

「美國醫學會期刊公開網路」(JAMA Network Open)日前公開一項研究表明，無法負擔處方藥的年長者愈來愈多；數據顯示，由於擔心支出，去年在65歲以上者約五分之一跳過、延遲並服用比處方劑量還少的藥，或者服用他人藥物替代。

研究主要作者、范德堡大學(Vanderbilt University)教授史黛西·杜塞茨娜(Stacie Dusetzina)表示這一結果令人驚訝，另一項發表於醫療期刊Medical Care的研究顯示，2016年，因費用原因未按處方服藥的年長者約占七分之一，對比去年的數據是相當顯著的增長。杜塞茨娜將此增長現象歸因於通膨及處方藥費用上漲。

她表示這項研究可能未反映較年輕人群的情況，不過其他研究顯示，年輕人也難以負擔某些藥物，如胰島素。

杜塞茨娜指出，儘管費用是個問題，有時病患仍需服用處方藥，但得採取其他方法來支付費用。

約三成年長者使用共付額(copayment)或優惠券負擔藥物；四分之一受訪者要求醫師開立較低價的藥物；約17%會到藥局四處比價尋找更低的藥價。

超過8%的受訪者放棄基本需求如汽油、食品雜貨等，以支付藥物費用，4.8%受訪者負債買藥。

麻州醫療機構「劍橋健康聯盟」(Cambridge Health Alliance)醫師加菲尼(Adam Gaffney)指出，這項研究的結果與早期研究及現實情況相符。

崔西亞·紐曼(Tricia Neuman)在前身為凱瑟家庭基金會的非營利組織KFF，擔任聯邦醫療保險計畫(Medicare)政策項目的執行董事，她指出，該研究結束不久前通過的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，目標即是降低年長者處方藥的高成本，「未來的民調將告訴我們可能需要採取何種程度的進一步行動，以壓低藥價。」

杜塞茨娜提到，醫師應該放心地與病患談論他們是否能負擔藥物，將近九成受訪者表示願意與醫師討論藥物費用。

聯邦醫療保險 醫學 麻州

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