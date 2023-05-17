找跨性別網紅合作銷售暴跌 傳百威啤酒急改包裝

26歲跨性別網紅穆瓦尼（Dylan Mulvaney）。(路透)

百威淡啤找來跨性別 網紅合作，卻引發單週銷售暴跌20%。產業分析除非大動作修改，否則負面聲量將持續到今年夏季。美媒引述消息人士報導，母公司打算修改啤酒包裝設計。

綜合美國「紐約郵報」（New York Post）和英國「每日郵報」（DailyMail）報導，在社群媒體 擁有超過千萬粉絲的26歲跨性別網紅穆瓦尼（Dylan Mulvaney）4月1日上傳和百威淡啤（Bud Light）的首次合作。

這位引發爭議的網紅收到瓶身印有她臉龐的百威淡啤，慶祝她成為跨性別女性一週年，卻引發保守派人士撻伐，百威啤酒銷量也因此一洩千里。

每日郵報報導，百威淡啤在截至5月6日為止的單週全美店內銷售量和去年同期相比衰退23.6%。截至4月29日為止的單週銷量則是滑降23.3%。

紐約郵報披露，百威淡啤母公司安海斯-布希公司（Anheuser-Busch）亟欲擺脫穆瓦尼引發的銷售量狂跌災難，打算臨時重新設計百威淡啤和百威啤酒（Budweiser）包裝。

紐約時報 引述知情人士報導，安海斯-布希公司上週在聖路易（St. Louis）總部和經銷商開會，討論危機應變策略。

根據一名要求匿名的經銷商表示，初步計畫包括臨時改款百威啤酒和百威淡啤的鋁罐包裝設計。

根據經銷商說法，安海斯-布希公司將生產印有迷彩圖案和榮譽獎學金計畫Folds of Honor圖案的鋁罐包裝。這項計畫為陣亡和殘疾美國軍人、急救人員的子女與配偶提供教育獎學金。

消息人士告訴紐約郵報：「我認為這只是過渡性方案，但我不能百分百確定。」

報導中表示，除改變包裝設計外，專家臆測，其他可能行銷策略還包括在零售店降價，大力投入體育賽事行銷，並在廣告中納入美國軍方、鄉村和西部音樂、農民、執法部門，以及急救人員等元素。