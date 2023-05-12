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佛州法院判決禁「移民假釋」 德州跟進批白宮違法

編譯潘勛／綜合12日電
美墨邊境的德州城市艾爾帕索，移民排成一列等待登記手續。（路透）
美墨邊境的德州城市艾爾帕索，移民排成一列等待登記手續。（路透）

移民問題越演越烈，地方對聯邦施壓更加緊迫。佛州針對拜登政府擬「假釋」移民、先行放入美國境內的政策提告，聯邦地區法院11日晚判決「暫停實施」。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)12日表示，此一判決「傷害很大」；德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)12日也跟進興訟，要求法院禁止拜登政府這項假釋計畫，指計畫違法。

Politico政治網站報導，佛州北區聯邦法院法官韋瑟雷爾(T. Kent Wetherell)與佛州州議會、州長德桑提斯(Ron DeSantis)政府立場相同，下令聯邦政府停止實施由德州邊界入境移民的「假釋」計畫。聯邦政府的計畫在1944年「美國法典第42條」(Title 42) 疫情庇護禁止令11日子夜失效前提出。

梅奧卡斯形容這道判決的傷害很大，否定以前多屆政府用過的做法。

疫情庇護禁止令失效前，梅奧卡斯試著平息外界憂心邊界情勢會更惡化，表示邊界並未開放，國安部會同聯邦政府其他單位、西半球夥伴，已做好過渡期的準備。

梅奧卡斯也說，目前有2萬4000名邊界巡邏員、數千國民兵及承包人員在當地幫忙。

是否上訴?司法部未決定

白宮發言人尚皮耶表示，佛州的訟案破壞很大，司法部將上訴；無法律基礎還留著的移民很快就會被遣返，一如去年就驅逐140萬移民，42條還沒解除，佛州檢察長就興訟，這會破壞國家人道、有效管理邊界的努力。

雖然白宮如是說，但司法部律師魯文尼(Erez Reuveni)表示部內尚未決定是否上訴。

12州提告 要求暫停假釋

德州檢察長帕克斯頓也向聯邦地區法院興訟，要求擋下聯邦政府假釋移民的政策，其他12州也對聯邦10日備忘錄計畫的做法提告，要求法官祭出暫時限制令。

備忘錄所提的政策指示，海關及邊界保護局(CBP)若是面臨人滿為患，得透過人道理由而假釋，釋放拘留的移民，「但有條件」。福斯新聞網(Fox News)指出，移民獲釋時，既沒定出庭日期、沒有外國人登記號碼，只要求他們與移民及海關執法局(ICE)約定日期會面，或是以郵件「通知出庭」。

帕克斯頓聲明說，這項政策會削弱邊界安全；拜登總統對南方邊界造成大災難，不思改善，語言實無法完全形容。

德州聯邦地院法官提普頓(Drew Tipton)表示，因為拜登政府的假釋改革已被擋下，德州此時要求緊急救濟時機不成熟，但他不排除重審本案，不管佛州聯邦地院命令被推翻還是繼續生效。(相關報導見A3)

移民 佛州 德州

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