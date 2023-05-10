IG轉發送1萬貼文突消失…網紅MrBeast急澄清：再抽5人

「MrBeast」宣布將送給5名粉絲每人各1萬美元，引來全球網友留言。（取材自Instagram）

訂閱破1.5億的美國YouTuber 「野獸先生（MrBeast）」近日為慶祝25歲生日，在Instagram 發起「轉發抽萬元美金」活動，掀起一波洗版熱潮。不過抽獎文在兩天後無預警消失，讓大批粉絲相當錯愕，MrBeast則立刻發文解釋貼文消失原因，並將中獎人數由5人加碼至10人。

MrBeast為慶祝生日，在IG發文宣告準備5萬美金要送給粉絲，只要在IG限時動態分享該則貼文、並標記一位朋友、追蹤帳號就能獲得抽獎資格，而他會在72小時內抽出5位幸運兒，每人可獨得1萬美金。高額獎金掀起熱潮，轉發數迅速突破2千萬並持續增加，不過該文在發出兩天後突然無預警消失，讓粉絲十分錯愕。

對此，MrBeast在今日凌晨緊急發表限時動態解釋，生日貼文遭到IG無預警下架，不過還好他們已將所有參加者的名字記錄下來，明天便會抽出萬元美金的得主，並透露幸運兒將從5人增加至10人，「愛你們大家」。

有網友推測，MrBeast的貼文有可能是因為轉發人數太多，在IG上出現洗版狀況，被網友不爽檢舉造成的。