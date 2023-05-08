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馬匹接連死亡引動物權利關注 肯塔基賽馬運動備受審視

中央社／肯塔基州路易維爾7日綜合外電報導
剛落幕的肯塔基賽馬大賽，又引起人們對動物權利的關注(美聯社)。
剛落幕的肯塔基賽馬大賽，又引起人們對動物權利的關注(美聯社)。

第149屆肯塔基賽馬剛剛落幕，不過在過去一週內，共有7匹馬在5月6日的最後一場比賽前死亡，促使相關單位對這些死亡事件進行調查，也激起動物權利運動人士的憤怒。

美國全國公共電台（National Public Radio, NPR）報導，儘管賽馬運動近來一直努力使這項運動對動物更加安全，在肯塔基賽馬（Kentucky Derby）比賽場地邱吉爾園馬場（Churchill Downs）令人不安的動物死亡數，成為賽馬產業的最新醜聞。

動物健康行動（Animal Wellness Action）的葛羅夫（Joseph Grove）表示，這個死亡數量令人擔憂。他在一篇聲明說道：「身為路易維爾（Louisville）本地人，我能理解在這裡和全國各地的人們對於這場標誌性比賽的熱情，但對於馬匹的保護必須是我們的首要目標，這一連串的馬匹死亡事件令人震驚。只有哀悼遠遠不夠。」

第一起馬匹死亡事件發生在4月29日，練馬師格里肖（Tim Glyshaw）告訴「每日賽馬報」（Daily Racing Form），名為Code of Kings的3歲閹馬在反覆翻倒後折斷了脖子。格里肖並說，他的馬在翻倒前似乎著迷於 鄰近DJ台上的燈光。

路易維爾公共媒體（Louisville Public Media）報導，5月2日，名為Take Charge Briana的馬匹在比賽中受傷後被安樂死。兩天後，另一匹馬Wild on Ice因為在訓練中受傷也被安樂死。

邱吉爾園馬場表示，另外兩匹馬Parents Pride和Chasing Artie在過去一週離奇死亡，牠們的訓練師約瑟夫（Saffie Joseph Jr.）因馬匹「不明原因的突然死亡」而遭無限期停職。

5月6日，又有名叫Chloe's Dream和Freezing Point的兩匹馬因為不可恢復的比賽傷害而被安樂死。

邱吉爾園馬場指稱每匹馬死亡都是「獨特事件」，並強調馬匹「所受的傷害中沒有發現可辨別的模式」。

儘管如此，邱吉爾園馬場表示將會與肯塔基賽馬委員會（Kentucky Horseracing Commission）和賽馬公正及安全機構（Horseracing Integrity and Safety Authority）合作調查這些事件，並學習如何提高賽馬運動的安全性。

邱吉爾園馬場在聲明中表示：「我們會努力瞭解這些事件的成因。」

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