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涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

記者胡玉立、編譯胡立宗／即時報導
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

報稅軟體TurboTax製造商財捷公司(Intuit Inc.)去年5月在一項和解協議中，將賠償全國約440萬納稅人約1億4100萬元，這項和解金將自下周起開始郵寄到每位符合條件的消費者手中；每人獲取的賠償支票金額從29元到85元不等，視其符合資格的納稅年度數而定。

主導達成此和解協議的紐約州州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表聲明指出，這440萬名低收入民眾本來可以享受聯邦政府的免費報稅服務，卻被TurboTax「掠奪性和欺騙性行銷手法」所騙，於2016、2017和2018納稅年度付錢給TurboTax來履行其報稅義務。

詹樂霞說：「今天，我們糾正這個錯誤，把錢還給那些本來就不該付錢報稅的辛苦納稅人。」

紐約州檢察長辦公室4日表示，有資格獲得賠償金的消費者毋需提出索賠；他們將收到結算基金管理機構Rust Consulting的電郵通知，並自動收到支票。全美50州及哥倫比亞特區均簽署了由詹樂霞領導調查並達成和解的協議。

此案在2022年5月達成和解時，詹樂霞曾表示，她對財捷公司的調查始於2019年非營利調查新聞網站ProPublica的一項報告；該報告發現財捷公司使用欺騙性策略，引導低收入納稅人遠離他們本有資格獲得的免費聯邦報稅服務，轉用該公司商業產品。

根據和解條款，財捷公司同意暫停TurboTax號稱「免費」的廣告活動。據ProPublica所獲文件，財捷公司高層明白宣傳免費服務的影響，儘管這些服務並未對所有人免費。

美聯社5日聯繫財捷公司時，該公司重申公司在去年5月達成和解協議後，由執行副總裁兼總法律顧問麥克連(Kerry McLean)發表的聲明表示，財捷公司「很高興與州檢察長達成和解，這將確保公司將重點重新放在為目前和未來納稅人提供重要服務。」

報稅 低收入 支票

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