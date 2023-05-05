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防疫遣返令還沒結束 德州邊境已出現非法入境潮

記者顏伶如／即時報導
德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區的美墨邊境，不少無證移民遭到逮捕。(美聯社)
德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區的美墨邊境，不少無證移民遭到逮捕。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)5日報導，援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令即將於5月11日結束，但現在德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區的美墨邊境已經提前非法入境人潮，而且人數正在持續增加。

報導指出，美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)統計，4日早晨累計2000多名無證移民在格蘭德河谷邊境地區遭到逮捕，其中一名哥倫比亞籍30歲男子說，在家鄉已經活不下去，闖關入境美國是他尋求生存之道的最後一搏。這名男子受訪時說，與妻子一起踏上一路向北的漫長偷渡之旅，過程中曾經遭人勒索，還曾遭受威脅。

美國爆發新冠疫情後，美國疾病管制暨預防中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷公共衛生規定，美墨邊境遭取締無證移民一律快速遞解出境，包括希望向美國申請庇護的無證移民在內，以避免新冠病毒傳播，拜登總統上台後延續實施，但5月11日即將結束。根據統計，從2020年3月以來，高達250萬無證客在防疫遣返令規定下被遣返回到墨西哥。

國家廣播公司報導，邊境官員對於防疫遣返令結束後可能出現非法入境潮已經預做準備，但防疫遣返令還沒結束，非法入境潮已經提前到來。

報導指出，近日在邊境地帶遭到查緝的許多無證移民，根本不曾聽說過防疫遣返令，還為了闖關入境而付錢給人口走私仲介。

一名邊境保護局官員說，格蘭德河谷地區的邊檢站容納人數已經飽和，一旦防疫遣返令結束，目前一名邊檢員5分鐘可以處理完成並遣返40名無證客的作業模式，將拉長變成一名邊檢員要花半小時到一小時處理一名無證客的案件，以決定要將無證客送往何處，屆時邊檢站恐將出現無證客人滿為患的問題，邊境保護局人力吃緊。

遣返 防疫 無證客

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