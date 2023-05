謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

紐約地鐵 本周驚傳一名男子遭其他乘客掐死,隨著法醫裁定為「他殺」後,外界對此事件的逮捕呼聲也越來越高。

路透報導,法醫4日表示死者為30歲的尼利(Jordan Neely),當地媒體報導稱他「無家可歸」。尼利1日在曼哈頓 乘坐地鐵時身亡,一段在社群媒體 上流傳的影片顯示「一名身分不明的乘客將尼利壓在地鐵地板上,且對他鎖喉超過3分鐘」,影片中還可以看到另外2名男子在一旁壓住尼利的手臂。

來源:Al Jazeera English

據悉,尼利以模仿麥克傑克森(Michael Jackson)聞名、平常會在紐約地鐵或車站內表演。紐時援引警方的話稱事發當天尼利登上地鐵並說自己很餓、準備赴死,隨後便與乘客發生爭吵。

This was Jordan Neely, a hungry New Yorker choked to death by a grinning Marine who is being celebrated as a hero by NYPD and press. His offense? “Aggressive speech”, throwing his jacket on the ground and asking for food and water. pic.twitter.com/F3rRj30rQL