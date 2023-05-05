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謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

編譯張君堯／即時報導
紐約地鐵本周驚傳一名遊民被乘客掐死，隨著法醫裁定為「他殺」後，外界對此事件的逮捕呼聲也越來越高。(Getty Images)
紐約地鐵本周驚傳一名遊民被乘客掐死，隨著法醫裁定為「他殺」後，外界對此事件的逮捕呼聲也越來越高。(Getty Images)

紐約地鐵本周驚傳一名男子遭其他乘客掐死，隨著法醫裁定為「他殺」後，外界對此事件的逮捕呼聲也越來越高。

路透報導，法醫4日表示死者為30歲的尼利（Jordan Neely），當地媒體報導稱他「無家可歸」。尼利1日在曼哈頓乘坐地鐵時身亡，一段在社群媒體上流傳的影片顯示「一名身分不明的乘客將尼利壓在地鐵地板上，且對他鎖喉超過3分鐘」，影片中還可以看到另外2名男子在一旁壓住尼利的手臂。

來源：Al Jazeera English

據悉，尼利以模仿麥克傑克森（Michael Jackson）聞名、平常會在紐約地鐵或車站內表演。紐時援引警方的話稱事發當天尼利登上地鐵並說自己很餓、準備赴死，隨後便與乘客發生爭吵。

當地媒體指出一名24歲的前海軍陸戰隊員隨即對尼利施展鎖喉，兩人就這樣扭打在地上。該男子事後接受警方訊問後獲釋，當局並未公布其名字。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示正通過審查報告、衝突影片以及與目擊者進行面談來調查這起事件，不過此事件已引發外界呼籲逮捕殺害尼利的人，並要求當局為遊民做更多事情。

針對這起事件，民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）表示「尼利是被謀殺的」，紐約市長亞當斯 （Eric Adams）則表示這起事件與心理健康問題有關，但表示在調查進行期間不會進一步發表評論。

地鐵 曼哈頓 社群媒體

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