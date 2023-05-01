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過去一周裡 三州通過立法加強槍枝管控

記者顏伶如／即時報導
華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee) 。(美聯社)
華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee) 。(美聯社)

過去一周裡，全美有三周通過立法加強槍枝管控。華盛頓州最新通過包裹法案，禁止61款來福槍及手槍販賣，AR-15攻擊步槍也包括在內。科羅拉多州通過新法將合法買槍年齡的門檻從18歲調高至21歲，同時規定至少三天的等候期，以便通過背景調查。馬里蘭州通過法案則禁止在孩童或弱勢民眾出入場所攜槍，例如學校、餐廳等。

加強槍枝管控包裹法案在州議會通過後，民主黨籍華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)4月25日簽署生效，華州成為全美第十個禁止攻擊步槍及攻擊手槍的州。

相隔三天後，民主黨籍科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)4月28日簽署州議會通過的包裹法案，內容包括延長購槍等候期、調高購槍年齡門檻。

民主黨籍馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)4月27日接受媒體訪問時則說，很快就會簽署州議會通過的槍枝管控法案，法案內容包括禁止一般民眾攜槍前往學校或其他敏感場所。

美國廣播公司(ABC)報導，民主黨執政州立法加強槍枝管控的作法，獲得反槍派倡議人士普遍肯定，認為有助於降低槍枝暴力，但擁槍派團體則已揚言將對民主黨籍州政府主管提告。

英斯利在法案簽署儀式上對媒體表示：「面對槍枝暴力卻毫無作為，是無法讓人接受的。」根據新法內容，已經持有槍枝的民眾並不在新法禁止之列。

全國步槍協會(National Rifle Association，NRA)已針對控槍新法向華州東區聯邦區域法院提告。

科州通過新法當中，加強針對可疑人物提出警示的「紅旗法」(red flag laws)機制，對於可能危害他人或自殘的特定人物，允許老師、醫療人員、心理健康輔導員向法院陳情要求沒收持有武器。科州法案也讓槍枝製造商未來因為槍枝暴力而遭到民事訴訟時，較容易被認定必須負責。

擁槍組織「洛基山持槍者」(Rocky Mountain Gun Owners)在法案剛獲得波利斯簽署之後便宣布將會提告。

根據馬里蘭州通過州法，禁止民眾攜槍前往他人住所，除非獲得屋主事先同意。擁槍組織「馬里蘭議題」(Maryland Shall Issue)對美聯社說，法案一旦獲得州長簽署就會提告。

民主黨 馬里蘭州 華盛頓州

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