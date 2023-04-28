未及時因應致SVB倒閉 Fed自責 料推更嚴格監管規定

矽谷銀行今年3月發生倒閉危機，存戶擠兌。聯準會28日發布調查報告自責沒有提早因應。（歐新社）

聯準會 (Fed)28日發表檢討報告，指監理官員在矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)問題日益增多時，未能採取強力因應行動，致使該銀行3月倒閉；檢討報告中也透露要加強對銀行業監管規定的訊息。

華爾街日報(WSJ)28日報導，聯準會金融監理業務副主席巴爾(Michael Barr)表示，矽谷銀行規模及業務複雜程度擴大，監理官員先是未能完全領略如此引發的弱點；等到察覺出危機，又沒採取足夠的行動，以確保矽谷銀行快速解決問題。

監理官員3月10日接管設在加州的矽谷銀行；該行的倒閉引發恐慌，連動紐約的Signature Bank銀行也倒閉；金融監理官員出手，擔保兩家銀行未受存款保險保護的儲戶。

聯邦存保公司(FDIC)28日也發布報告，表示自己察覺出該行管理毛病增多，但遲於因應；但FDIC認為罪咎大多在Signature銀行，成長太快，FDIC提出顧慮時，又未能快速因應。

只是國會監督單位「政府稽核處」(Government Accountability Office)同日發布的報告指出，監理官員近些年查出兩家銀行的問題，但未及時升高監管動作，故未能預防兩家銀行的倒閉。

巴爾呼籲廣泛翻修適用於擁有資產逾1000億元的銀行法規，重新評估監理單位處理存款逾25萬元時的聯邦保險限制。兩家銀行都有大量超過25萬元的儲戶，當問題提升，儲戶就快速提款離開。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)同時發表聲明，表示會採用巴爾勾勒的步驟，未來幾年加強對銀行業的監督；華爾街日報指出，此舉由根本扭轉鮑爾自己任期初期的一些舉動，當時鮑爾放鬆對中型銀行所設法規。鮑爾表示，法規變革可造出「更堅強、有韌力的銀行系統。」

一些共和黨國會議員批評聯準會報告裡呼籲的加強監管；眾院金融委員會主席麥克亨利 (Patrick McHenry)就批評聯準會的想法是自圓其說，想替民主黨長久奉行的施政構想找藉口。

銀行界在3月動盪略平息後，仍有一些銀行令人擔憂。設在舊金山的第一共和銀行(First Republic Bank)依然面臨可觀挑戰，而且沒有簡易方法可以解決。