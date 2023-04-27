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連Fed主席也受騙 與俄國「假澤倫斯基」視訊

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會主席鮑爾上了兩個俄羅斯騙子的當，與他們進行視訊對話，以為對方是烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)
聯準會主席鮑爾上了兩個俄羅斯騙子的當，與他們進行視訊對話，以為對方是烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)

彭博資訊報導，俄羅斯國營電視台播放的一支影片顯示，聯準會（Fed）主席鮑爾今年曾與兩個偽裝成烏克蘭總統澤倫斯基的俄國人舉行視訊會議，正經八百地跟這一對惡作劇分子談論總體經濟議題。

在影片中，鮑爾顯然認為對方是澤倫斯基，於是很誠懇地答覆對方的提問，話題從通膨展望到俄羅斯央行，五花八門。其中有幾個片段持續約15分鐘，目前並不清楚畫面是否遭到竄改。

Fed發言人27日發表聲明說：「鮑爾主席1月跟某個謊稱是烏克蘭總統的人參與一場對談，那場對談很融洽，並且是在我國力挺烏克蘭人度過艱困時局的氛圍下進行。並未討論敏感或機密資訊。」他表示，已向適當的執法機關告知此事，基於對執法人員的尊重，不會進一步詳述。

此外，Fed也表示，那支影片似乎已被剪輯過，但無法確認其真偽。

上述回應似乎意在消毒，但俄國惡作劇者竟然找上Fed主席而且還騙過鮑爾，凸顯出Fed維安措施做得不夠周全。

彭博指出，這兩個惡作劇的俄國人名叫Vladimir Kuznetsov和Alexei Stolyarov，是俄羅斯總統普亭的支持者，多年來用暱稱「Vovan」和「Lexus」行騙，儘管言行舉止有時很粗魯，仍成功騙得眾多外國政治人物與他們對話，意在讓西方決策官員難堪。

受騙者包括時任英國外交大臣的強生，和歐洲央行（ECB）總裁拉加德。ECB發言人27日說：「總裁秉持善意，同意了這場對談，也想藉此展示她對烏克蘭及烏國人民的支持，支持他們捍衛自己、抵抗俄羅斯侵略戰爭。」

這兩個俄國騙子也曾偽裝成烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko），與德國前總理梅克爾交談，但影片中可見梅克爾流露出懷疑的神色，不過她當時並未當場質疑對方的身分。

去年，此二人也曾唬住波蘭總統杜達（Andrzej Duda），讓他以為自己在跟法國總統馬克宏對話。

與鮑爾對談的這支影片，在俄羅斯官方媒體大肆放送，通常意在取笑。兩個騙子在俄羅斯VK社群網路上設有專屬頻道。

俄羅斯 鮑爾 烏克蘭

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