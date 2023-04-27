連Fed主席也受騙 與俄國「假澤倫斯基」視訊

聯準會主席鮑爾上了兩個俄羅斯騙子的當，與他們進行視訊對話，以為對方是烏克蘭總統澤倫斯基。(路透)

彭博資訊報導，俄羅斯 國營電視台播放的一支影片顯示，聯準會（Fed）主席鮑爾 今年曾與兩個偽裝成烏克蘭 總統澤倫斯基的俄國人舉行視訊會議，正經八百地跟這一對惡作劇分子談論總體經濟議題。

在影片中，鮑爾顯然認為對方是澤倫斯基，於是很誠懇地答覆對方的提問，話題從通膨展望到俄羅斯央行，五花八門。其中有幾個片段持續約15分鐘，目前並不清楚畫面是否遭到竄改。

Fed發言人27日發表聲明說：「鮑爾主席1月跟某個謊稱是烏克蘭總統的人參與一場對談，那場對談很融洽，並且是在我國力挺烏克蘭人度過艱困時局的氛圍下進行。並未討論敏感或機密資訊。」他表示，已向適當的執法機關告知此事，基於對執法人員的尊重，不會進一步詳述。

此外，Fed也表示，那支影片似乎已被剪輯過，但無法確認其真偽。

上述回應似乎意在消毒，但俄國惡作劇者竟然找上Fed主席而且還騙過鮑爾，凸顯出Fed維安措施做得不夠周全。

彭博指出，這兩個惡作劇的俄國人名叫Vladimir Kuznetsov和Alexei Stolyarov，是俄羅斯總統普亭的支持者，多年來用暱稱「Vovan」和「Lexus」行騙，儘管言行舉止有時很粗魯，仍成功騙得眾多外國政治人物與他們對話，意在讓西方決策官員難堪。

受騙者包括時任英國外交大臣的強生，和歐洲央行（ECB）總裁拉加德。ECB發言人27日說：「總裁秉持善意，同意了這場對談，也想藉此展示她對烏克蘭及烏國人民的支持，支持他們捍衛自己、抵抗俄羅斯侵略戰爭。」

這兩個俄國騙子也曾偽裝成烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko），與德國前總理梅克爾交談，但影片中可見梅克爾流露出懷疑的神色，不過她當時並未當場質疑對方的身分。

去年，此二人也曾唬住波蘭總統杜達（Andrzej Duda），讓他以為自己在跟法國總統馬克宏對話。

與鮑爾對談的這支影片，在俄羅斯官方媒體大肆放送，通常意在取笑。兩個騙子在俄羅斯VK社群網路上設有專屬頻道。