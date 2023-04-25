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拜登3分鐘影片宣布競選連任 選民反應兩極

拜登3分鐘影片宣布競選連任 選民反應兩極

中央社╱華盛頓25日電
高齡80歲的拜登宣布競選連任，他如果連任成功，卸任時已86歲，將創下美國總統最高齡的紀錄。（路透）
高齡80歲的拜登宣布競選連任，他如果連任成功，卸任時已86歲，將創下美國總統最高齡的紀錄。（路透）

美國總統拜登在2020年大選拿下8100萬張選票，刷新前總統歐巴馬所創的得票紀錄，儘管如此，許多支持者仍不確定是否要讓高齡80歲的他再度送上白宮寶座。

中央社引述法新社報導，來自新澤西州的31歲選民米蘭達（Laura Miranda）說：「他只是有點老。」拜登已是美國有史以來最年長的總統，倘若順利連任，在第2個任期開始時，他將是82歲，卸任時則是86歲。

米蘭達今天上午在紐約曼哈頓（Manhattan）說，她不知道民主黨還有誰能出馬與潛在的共和黨挑戰者較量。

康乃狄克州選民朱普（Steven Hjupp）說：「他現在可能身體健康，但誰知道6年後會怎樣。」

朱普並用「情況慘淡」來形容民主黨在2024年大選投入的心力，畢竟，共和黨潛在人選包括美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）以及已經宣布爭取提名的前總統川普。

就連肯定拜登過去兩年執政表現，肯定他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、烏克蘭戰爭、通貨膨脹和墮胎權爭議因應方式的選民，也對拜登宣布爭取連任表達擔憂。

新澤西州選民史楚貝（Mike Stroube）談到拜登釋出3分鐘影片宣布競選連任時說：「我感到有些失望。」

60歲的他補充說：「我當然希望民主黨推出一位有機會贏得大選的人選，但我不認為拜登就是那位候選人。 」

72歲的華盛頓州選民狄爾頓（Roger Tilton）則說：「我很滿意拜登的表現。我認為他做得非常好。」

但他也說：「我個人希望他別再參選。從精神方面來說，我肯定不像20年前那樣敏銳，他也不可能。」

然而也有人認為，假如選民認為拜登在其他方面適任總統職務，就不應該拿年齡來否定他的參選資格。

59歲的支持者葛林姆斯（Rodney Grimes）說：「只要身體健康、對事情有充分的了解、腦筋也還正常，年齡就不是一回事。」

33歲選民霍馬沃（Jemima Homawoo）說，如果拜登「認為自己有能力勝任這份工作，我覺得沒什麼不對」。

但霍馬沃也對拜登是否應該競選連任語帶保留。她說：「老實說，我更希望他把機會讓給更年輕、對治理國家有新的想法的人。」

共和黨支持者對拜登參選的看法就明確多了，佛羅里達州54歲選民費南德茲（Riva Fernandez）說：「我覺得這是個很糟的想法。」

他說：「我真心希望迪尚特勝選，他是最適任的人選。」

拜登 新澤西州 民主黨

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