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協助對抗駭客 美國派更多網路部隊到海外

中央社╱舊金山25日即時報導
美國陸軍少將哈特曼（William Hartman）在加州舊金山RSA網路安全大會上表示，美國正派遣更多網路部隊到海外，協助外國政府對抗駭客。(美聯社)
美國陸軍少將哈特曼（William Hartman）在加州舊金山RSA網路安全大會上表示，美國正派遣更多網路部隊到海外，協助外國政府對抗駭客。(美聯社)

美軍高階將領在加州舊金山RSA網路安全大會上表示，美國正派遣更多網路部隊到海外，協助外國政府對抗駭客

路透社報導，美國陸軍少將哈特曼（William Hartman）昨天說，過去3年，美軍網路國家任務部隊（Cyber National Mission Force, CNMF）應20國邀請，執行了47次這類「前進追捕」（hunt forward）防衛行動。

擔任網路國家任務部隊指揮官的哈特曼，在RSA網路安全大會場邊提到這些任務時說：「對這些任務的需求有增無減，且內容不盡相同。」

這項倡議反映出美國政府更廣泛地推動與外國盟國合作打擊網路犯罪，這些行為通常是跨國運作。舉例來說，幾個規模最大的知名勒索軟體犯罪集團，曾將目標鎖定多個國家，包括美國。

在俄烏戰爭期間，烏克蘭一直在對抗俄羅斯的網路攻擊。哈特曼表示，網路國家任務部隊已派出43名專家到烏克蘭，「我們派出的防衛團隊會追捕共同的敵人，找出工具和相關能耐」。

他說，網路國家任務部隊正在與美國最高網路機構「網路安全和基礎設施安全局」（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA）密切合作。

網路安全和基礎設施安全局執行助理主任高德斯坦（Eric Goldstein）表示，這兩個機構曾合作擋下外國敵人對3個美國聯邦機構的潛在攻擊。

他說：「我們通知那些機關，提供他們一些指導，啟動事件應對措施。同時，我們搜集所有關於敵軍基礎設施的資訊，並與網路國家任務部隊分享。」

他們在RSA網路安全大會發表聯合報告，披露另一起事件，這項事件涉及一個伊朗駭客團體入侵美國某個城市中，用來回報2020年選舉結果的投票系統。

哈特曼說，網路國家任務部隊擔憂駭客可能會動手腳，讓投票系統網站「看起來像選票被竄改過」，但網路國家任務部撤銷了存取權限。

高德斯坦說：「這起事件沒有對任何選舉基礎設施造成衝擊。我們想把此建立成一個模式，也就是找到技術證據，並把證據交給網路國家任務部隊」。他並指出，確保2024年美國總統大選安全無虞是「優先要務」。

駭客 投票 烏克蘭

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