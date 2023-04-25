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聯結車疏失…新州父子車禍亡 獲賠9600萬元

編譯陳韻涵／即時報導
密西根州韋恩郡陪審團判決，新澤西州青年阿提亞尼斯（圖）和父親2018年在底特律六車車禍中身亡，家屬可獲得9600萬元賠償。(取材自推特)
密西根州韋恩郡陪審團判決，新澤西州青年阿提亞尼斯（圖）和父親2018年在底特律六車車禍中身亡，家屬可獲得9600萬元賠償。(取材自推特)

密西根州韋恩郡(Wayne County)陪審團19日判決，新州一對父子2018年在底特律六車車禍中身亡，家屬可獲得9600萬元賠償，被告不服判決金額將上訴。

20歲青年扎克‧阿提亞尼斯(Zach Attianese)畢業於新澤西州舊橋鎮(Old Bridge)高中，他是高中棒球隊的明星投手，其出色表現引起美國職業棒球大聯盟(MLB)關注。

扎克2017年先在北卡羅來納州大學(University of North Carolina)投球，之後加入佛州州立學院(State College of Florida)校隊；扎克改為佛州州立學院效命後，贏得十場比賽，獲得「陽光海岸聯盟」(Suncoast Conference)年度投手的殊榮。

孰料，2018年6月15日一場波及六輛車的事故，奪走扎克與61歲父親朱德(Jude Attianese)的性命；這對父子當時行駛於75號州際公路的工程路段，準備前往一場葬禮，卻在途中這場涉及聯結車的車禍身亡。 

阿提亞尼斯家屬的律師麥基恩(Brian McKeen)告訴美聯社，證據顯示聯結車駕駛未注意，此人罹患帕金森氏症(Parkinson's disease )及其他禁止駕車的疾病。

被告的聯結車駕駛所屬公司「挑戰者汽車貨運公司」(Challenger Motor Freight)坦承疏失並願意負責，陪審團19日裁決該公司應賠償死者家屬9600萬元。

總部在加拿大安大略省的「挑戰者汽車貨運公司」在聲明中闡明這場「悲劇車禍的嚴重性」，並表示慰問，但依然會提起上訴。該公司律師蓋托(Brian Del Gatto)表示，「我們認為裁決金額過高，上訴將詳細說明。」

麥基恩表示，「棒球是這個家庭的核心，阿提亞尼斯一家人原本希望扎克繼續享受棒球生涯。」

佛州州立學院教練馬丁(Mike Martin)2019年退休，他形容扎克是「優秀的年輕人」，「前途光明卻英年早逝」。

扎克遭逢變故後，舊橋高中表示，他所屬的49號球衣不再使用。

2019年4月1日，當時的舊橋高中總教練唐納福(Matt Donaghue)在校隊球賽新球季開始首日，對戰南布朗士維克(South Brunswick)賽事開始前，宣告讓扎克所屬的49號球衣號碼退役；阿提亞尼斯的家人出席賽事，代表接受印有49號的大型旗幟。

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