巴西總統將參加國際論壇 嘗試緩解與美關係

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）日前將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲的言論在國際上引起負評。（法新社）

巴西 總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲的言論在國際上引起負評後，魯拉將於20日舉行的主要經濟體論壇視訊會議上與美國總統拜登見面，嘗試緩解與美國的緊張關係。

巴西媒體報導，主要經濟體論壇（MEF）由美國、英國、中國、俄羅斯 等26個大經濟體組成，拜登（Joe Biden）在魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上週訪問中國和阿拉伯聯合大公國前已邀請他參加，魯拉也將出席。

巴西政府消息人士表示，預期魯拉也會接受日本首相岸田文雄的邀請參加將於5月19日至21日在廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會，並出席5月6日在倫敦西敏寺舉行的英國國王查理三世加冕典禮。

這些消息人士評估，參與這些國際活動是魯拉嘗試緩解與美國和歐洲關係危機的機會，可重申巴西對東方西方等距的平衡外交立場。

魯拉在訪問中國和阿拉伯聯合大公國期間的發言令巴西陷入窘境。魯拉先是批評美元在國際貿易中的霸權，然後將俄烏戰爭持續的責任歸咎於美國和歐洲。

魯拉還說，美國和歐盟都需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，這樣才能說服俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），因為全世界都想要和平，只有俄羅斯和烏克蘭兩國想要戰爭。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）17日訪問巴西後表示，俄羅斯和巴西對俄烏衝突的看法和立場相似，這番話加劇巴西與歐美國家的緊張關係。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）公開表示，巴西「鸚鵡學舌」莫斯科的立場。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）回應，「不同意華府的指控」，還說巴西簽署譴責俄羅斯入侵烏克蘭領土的聯合國決議。巴西前外交部長、魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）則說，「美國政府反應過度」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）18日表示，巴西政府說美國和歐洲鼓勵俄烏衝突繼續是謬論，但她對美巴關係仍充滿信心。

巴西外交政策分析家和外交官認為，政府在衝突中保持中立並努力促進和平的戰略是正確的，並遵循巴西重視多邊主義的傳統。巴西尋求大國之間的平衡，一方面美國和歐盟支持烏克蘭，而俄羅斯則與中國保持良好關係。

外交部消息人士指出，巴西是中等強國，沒有特別突出的軍事或經濟實力，因此需要一個盡可能多極化的世界，為尋求平衡外交，必須有多個權力中心共存，避免單極霸權。

巴西前駐美大使巴波薩（Rubens Barbosa）則批評魯拉最近發言的語氣嚴重缺乏彈性，不像外交言詞，更像對外宣戰。巴波薩建議魯拉將精力集中在巴西更具領導潛力的問題上，例如環境和糧食安全議題，而非本末倒置，將如此多的精力投入到一個距離巴西遙遠的複雜問題上。