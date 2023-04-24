白宮顧問萊斯下月離職 曾推動歐記健保、降通膨法案

白宮內政政策顧問萊斯將於5月離職。(美聯社)

拜登 總統24日表示，白宮 內政政策顧問萊斯（Susan Rice）將於5月離職。萊斯過去曾任美國駐英大使，擔任拜登的內政政策顧問期間，協助拓展俗稱「歐巴馬健保 」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）、協助通過「降低通膨法案」，並推動立法管控槍枝安全。

拜登在一則聲明中宣布萊斯的離職消息，他指出萊斯是唯一身兼過國家安全顧問及內政政策顧問的官員，並稱讚萊斯嚴謹的工作態度，也提及她的幽默及謙遜。

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政治新聞網站Politico指出，估計拜登政府目前正忙著準備競選連任，萊斯辭職將為白宮高級官員開出一大空缺。根據Politico，接替萊斯的人選包括拜登秘書暨資深顧問譚登（Neera Tanden）；一名白宮高層表示，政府尚未決定接替人選。

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萊斯曾於歐巴馬執政期間先後擔任駐英大使、國家安全顧問，並於拜登上任後接任白宮內政政策顧問。萊斯任職白宮期間，見證拜登簽署通過氣候變遷、醫療健保、槍枝安全、學生貸款等諸多相關行政命令，然而近期美墨邊境湧入大量移民，白宮沒能解決相關問題，讓當局飽受共和黨強力批判。

影片來源：YouTube MSNBC

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