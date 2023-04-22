18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
印第安納州56歲的婦人比莉‧戴維斯(Billie R. Davis)涉嫌於1月在公車上無故拿刀猛刺一名18歲華裔女大學生，日前遭聯邦大陪審團起訴；她除了被控謀殺未遂罪，還面臨聯邦仇恨犯罪指控。律師將以她精神失常為由進行辯護。
司法部表示，戴維斯20日在埃文斯維爾(Evansville)遭聯邦大陪審團起訴，罪名是因受害人的種族和國籍而故意傷害對方。
戴維斯是白人，她被控1月11日在公車上使用折疊刀猛刺來自印州卡梅爾(Carmel)的18歲印第安納大學華裔女生；當時受害者正準備在距離印大布盧明頓校區不到1哩處的公車站下車。
據警方筆錄證詞，戴維斯被捕後告訴警方，她刺傷對方是因為認定該學生是「中國人」，還說「這樣就少了一個毀滅我們國家的人」。
印第安納波利斯星報(Indianapolis Star)報導，一名看過公車監控錄影的探員證詞指稱，戴維斯刺了受害者頭頂七刀後，「將刀折起來放回口袋，然後坐回公車座位。」監控錄像顯示，襲擊發生前，兩名女性沒有任何互動。
根據法庭紀錄，戴維斯被捕後，被控謀殺未遂和嚴重毆打；她1月份對這些指控拒不認罪。代表戴維斯的律師杜格爾(Kyle Dugger)在1月法庭動議中表示，他正代表戴維斯尋求精神錯亂辯護，而她「因精神疾病無法協助準備辯護」。
杜格爾21日表示，隨著聯邦起訴，他預計州級指控將被駁回，戴維斯將被移交聯邦監管。
杜格爾並指出，戴維斯有很長的嚴重精神疾病史，到所謂襲擊當天，都在尋求協助管理病情；戴維斯接受警方偵訊時「極度混亂」也「不知為何被監禁」；她被捕後幾天，在牢裡仍產生幻覺。此外，與她親近的鄰居親友沒人記得她曾表達過種族主義思想或參與仇恨言論。
襲擊發生後，受害女學生被緊急送醫，家人在1月底表示，傷者已出院，但要求保有隱私，好讓身心進一步康復。
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