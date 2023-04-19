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特斯拉財報失色：打價格戰重創利潤率 Q1獲利銳減24%

拜登夫婦去年總收入曝光 賀錦麗比前年少一半

編譯周芳苑／綜合19日電
拜登總統夫婦公布2022年聯邦報稅資料，總收入57萬9514元，較入主白宮頭一年少了3萬1000元，繳納聯邦稅13萬7658元，稅率為23.8%。(路透)
拜登總統夫婦公布2022年聯邦報稅資料，總收入57萬9514元，較入主白宮頭一年少了3萬1000元，繳納聯邦稅13萬7658元，稅率為23.8%。(路透)

拜登總統和第一夫入吉兒．拜登(Jill Biden)公布2022年聯邦報稅資料，總收入57萬9514元，所得較入主白宮頭一年少了3萬1000元。

其中，總統職年薪40萬元，並根據國會批准另有5萬元開支津貼。

拜登夫婦2022年繳納聯邦稅13萬7658元，稅率23.8%，2021年時適用稅率為25%；此外，第一夫人在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)任教的薪資，繳納德拉瓦和維吉尼亞州州稅分別為2萬9023元和3139元。

拜登夫婦去年向20個慈善機構捐款2萬180元，其中5000元捐給受虐兒非營利組織「波拜登基金會」(Beau Biden Foundation) ，金額最大；其他包括拜登夫婦德拉瓦州的家鄉教會St. Joseph on the Brandywine、關懷軍人遺族的Tragedy Assistance Program for Survivors以及全球最大執法人員組織National Fraternal Order of Police Foundation。

白宮聲明，今年拜登公開25年來報稅資料，是歷任總統在位時公布最多納稅申報表的一位。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)與夫婿任德龍(Doug Emhoff)也公布報稅資料，2022年調整後總收入為45萬6918元，還不到2021年170萬美元的一半，聯邦稅9萬3570元、稅率20.5%，另支付加州所得稅1萬7612元，慈善捐款2萬3000元。

從尼克森(Richard Nixon)開始歷任總統便有公布報稅資料的慣例，川普是唯一例外，堅不公布，直到去年底，民主黨主導的眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)終於取得川普六年個人與事業報稅資料，並向大眾公布。

拜登 報稅 維吉尼亞州

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