拜登夫婦去年總收入曝光 賀錦麗比前年少一半

拜登總統夫婦公布2022年聯邦報稅資料,總收入57萬9514元,較入主白宮頭一年少了3萬1000元,繳納聯邦稅13萬7658元,稅率為23.8%。(路透)

拜登 總統和第一夫入吉兒.拜登(Jill Biden)公布2022年聯邦報稅 資料,總收入57萬9514元,所得較入主白宮頭一年少了3萬1000元。

其中,總統職年薪40萬元,並根據國會批准另有5萬元開支津貼。

拜登夫婦2022年繳納聯邦稅13萬7658元,稅率23.8%,2021年時適用稅率為25%;此外,第一夫人在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)任教的薪資,繳納德拉瓦和維吉尼亞州 州稅分別為2萬9023元和3139元。

拜登夫婦去年向20個慈善機構捐款2萬180元,其中5000元捐給受虐兒非營利組織「波拜登基金會」(Beau Biden Foundation) ,金額最大;其他包括拜登夫婦德拉瓦州的家鄉教會St. Joseph on the Brandywine、關懷軍人遺族的Tragedy Assistance Program for Survivors以及全球最大執法人員組織National Fraternal Order of Police Foundation。

白宮聲明,今年拜登公開25年來報稅資料,是歷任總統在位時公布最多納稅申報表的一位。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)與夫婿任德龍(Doug Emhoff)也公布報稅資料,2022年調整後總收入為45萬6918元,還不到2021年170萬美元的一半,聯邦稅9萬3570元、稅率20.5%,另支付加州所得稅1萬7612元,慈善捐款2萬3000元。

從尼克森(Richard Nixon)開始歷任總統便有公布報稅資料的慣例,川普是唯一例外,堅不公布,直到去年底,民主黨主導的眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)終於取得川普六年個人與事業報稅資料,並向大眾公布。