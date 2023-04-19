美國反制中國影響力 官員：與夥伴付出相當大努力

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）。(美聯社)

FBI 17日逮捕兩名涉嫌在紐約運作中國「秘密警察 局」人士，官員今天表示，美國正與國際夥伴「付出相當大的努力」，以反制中國擴張影響力的行動。

路透社報導，聯邦檢方表示，昨天的逮捕行動是針對中國鎖定異議人士行徑進行掃蕩工作其中一環，被捕兩人都是美國公民。中國否認打壓異議人士。

中國外交部駁斥有這種警察局存在，但是已經承認確有當地志願者發起在美國和其他國家設立據點，對海外中國人提供換發駕照 等服務。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在例行新聞簡報中告訴記者：「我們將不會容忍中華人民共和國政府或任何外國政府騷擾或威脅美國人。」

中國政府施加日增壓力想要讓海外批評者噤聲，美國和西方國家有關當局早已就此提出警告。北京 通常鎖定原籍中國人士，對他們採取隱蔽行動，試圖壓制相關人士的言論或威逼他們返回中國，而如果他們回國，恐遭受懲罰。

人權團體也曾就國際大學院校校園中學術自由蒙受威脅和中國學生遭到監視的情況表達不滿。

與此同時，美國主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在眾議院作證表示，華府知悉中國在「數十個國家」境內跨國執法。

他表示，美國正透過「公開和私人外交管道」，與境內發生相同問題的夥伴國家展開合作。

華自強說：「我們已經付出相當大的努力分享我們所掌握到的訊息，在中國影響力問題這個獨特領域中形成最有效的手段和應對選項。」