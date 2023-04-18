監督組織：內政部長哈蘭德恐因女兒工作涉利益衝突

內政部長哈蘭德(圖)恐因女兒的工作涉及利益衝突。(美聯社)

非營利監督組織「保護公共信任」(Protect the Public's Trust，PPT)17日針對內政部 、土地管理局(Bureau of Land Management)向聯邦法院提告，要求法官下令這兩個機關公布高層官員與內政部長哈蘭德(Deb Haaland)女兒索瑪‧哈蘭德(Somah Haaland)的通訊內容。

今年1月2日，「保護公共信任」援引資訊自由法(Freedom of Information Act)要求內政部與土地管理局公布高層官員與索瑪‧哈蘭德的通訊紀錄。福斯數位新聞(Fox News Digital)2022年12月報導，索瑪‧哈蘭德曾針對油礦、天然氣等議題向聯邦政府 員工展開遊說，但這些項目是內政部長哈蘭德主管，引發利益衝突嫌疑。

「保護公共信任」主任張伯倫(Michael Chamberlain)說，索瑪‧哈蘭德參加的倡議活動與從事的遊說工作，可能讓社會大眾認為對內政部長哈蘭德主管權限帶來利益衝突。張伯倫說，讓問題變得更複雜的是，索瑪‧哈蘭德據稱擔任主管的一個機構，曾在內政部總部舉行抗議活動，但後來演變成暴動。

福斯數位新聞報導，索瑪‧哈蘭德在總部設於新墨西哥州 的文化暨環保組織「普魏布勒行動聯盟」(Pueblo Action Alliance，PAA)擔任媒體聯絡，與一群對抗氣候變遷倡議人士一同前往華府，要求國會議員及聯邦政府官員禁止新墨西哥州西北部查科文化國家歷史公園(Chaco Culture National Historical Park)附近的石化油料開採。