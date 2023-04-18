我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京豐台區長峰醫院大火 至少21死

產油大國沙國和阿聯 竟也大買俄折扣求售的石油

監督組織：內政部長哈蘭德恐因女兒工作涉利益衝突

記者顏伶如／即時報導
內政部長哈蘭德(圖)恐因女兒的工作涉及利益衝突。(美聯社)
內政部長哈蘭德(圖)恐因女兒的工作涉及利益衝突。(美聯社)

非營利監督組織「保護公共信任」(Protect the Public's Trust，PPT)17日針對內政部、土地管理局(Bureau of Land Management)向聯邦法院提告，要求法官下令這兩個機關公布高層官員與內政部長哈蘭德(Deb Haaland)女兒索瑪‧哈蘭德(Somah Haaland)的通訊內容。

今年1月2日，「保護公共信任」援引資訊自由法(Freedom of Information Act)要求內政部與土地管理局公布高層官員與索瑪‧哈蘭德的通訊紀錄。福斯數位新聞(Fox News Digital)2022年12月報導，索瑪‧哈蘭德曾針對油礦、天然氣等議題向聯邦政府員工展開遊說，但這些項目是內政部長哈蘭德主管，引發利益衝突嫌疑。

「保護公共信任」主任張伯倫(Michael Chamberlain)說，索瑪‧哈蘭德參加的倡議活動與從事的遊說工作，可能讓社會大眾認為對內政部長哈蘭德主管權限帶來利益衝突。張伯倫說，讓問題變得更複雜的是，索瑪‧哈蘭德據稱擔任主管的一個機構，曾在內政部總部舉行抗議活動，但後來演變成暴動。

福斯數位新聞報導，索瑪‧哈蘭德在總部設於新墨西哥州的文化暨環保組織「普魏布勒行動聯盟」(Pueblo Action Alliance，PAA)擔任媒體聯絡，與一群對抗氣候變遷倡議人士一同前往華府，要求國會議員及聯邦政府官員禁止新墨西哥州西北部查科文化國家歷史公園(Chaco Culture National Historical Park)附近的石化油料開採。

內政部 新墨西哥州 聯邦政府

上一則

連演35年 歌劇魅影落幕 最後一夜 首任女主角莎拉布萊曼現身告別

延伸閱讀

美化社宅數字大內宣 青年依舊痛苦

美化社宅數字大內宣 青年依舊痛苦
保護基礎建設 德內政部檢視境內5G網絡中國零件

保護基礎建設 德內政部檢視境內5G網絡中國零件
NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？

NBA／約柯奇3連霸MVP挑戰大 這2人會是攔路虎？
約柯奇挑戰MVP三連霸 安比德、字母哥雙雄攔路

約柯奇挑戰MVP三連霸 安比德、字母哥雙雄攔路

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
楊洪傑(右)以流利中文表達自己的看法。(截自TikTok)

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

2023-04-14 11:10
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
社區有這個特點 能讓你家房子增值近8萬元

社區有這個特點 能讓你家房子增值近8萬元