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馬斯克的星艦試飛流程曝光 此次目標：不炸毀發射台

編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX的巨大星艦系統被安置在德州發射台上。（美聯社）
SpaceX的巨大星艦系統被安置在德州發射台上。（美聯社）

SpaceX史上最強大太空載具「星艦」（Starship）在上周獲得美國聯邦航空總署核准發射後，已預定最快在今天美東時間早上8時飛行，從8時至10時30分之間任何時間都有可能發射。

該公司已宣布，將在星艦準備好升空的前45分鐘開始在其YouTube頻道直播。

星艦系統主要由兩部分構成，一是龐大的火箭推進器「Super Heavy」，另一則是能容納送往太空的物體與人類乘客的子彈型太空船「星艦」，它可做為載人太空船與降落器與衛星分配器。

這兩部分預定都要能回到地球並安好無損地降落在地表。然而，它們的降落技術並非傳統模式，而是有兩個巨大機械手臂從火箭發射台向外伸出，並且在它們降落接觸到地表之前「接住」它們。

這是極度複雜的架構，其中多數未經飛行測試。

SpaceX公司總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）向記者表示：「這完全是一場飛行測試。真正的目標是不炸毀發射台。 那就是成功。」

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克上月在一場會議上為星艦的試飛先打了「預防針」，表示首飛成功率只有50%，「我不是說它一定會飛入軌道，但保證絕對令人興奮…肯定不會無聊，我認為它大約有50%的機會進入軌道」。

星艦的首度試飛不會載人或載貨。

德州當地清晨7時（美東時間8時）開始，SpaceX將嘗試從位於德州博卡奇卡（Boca Chica）發射站台發射星艦。該公司過去五年來已在當地大量生產星艦原型裝置。

發射後不到三分鐘內，Super Heavy火箭推進器將與太空船星艦本身分開，並且落回地球，是以受控制的方式降落墨西哥灣並沉落海底，沒有回收使用的計畫，留待未來測試這款推進器的重複使用。

星艦本體與Super Heavy推進器分離後，將點燃自己的引擎，把太空船推向更深的太空並達到接近軌道的速度。大約發射九分半鐘之後，星艦的引擎將關閉並且繞著地球運行，屆時海拔高度將達到約234公里。

星艦將不會繞地球轉一周，將在距離夏威夷海岸約225公里處降落穿過地球大氣層，並落入太平洋中。

這次的測試只是要證明幾件事，即星艦和Super Heavy推進器能夠按計畫彼此分離，以及星艦能夠到達軌道速度而且還能返回地球。

此次發射將是星艦系統迄今最重要、最複雜的測試。在2020年底至2021年春季，SpaceX執行過一系列高海拔測試飛行，把星艦太空船原型機發送至32800英尺（約10公里）高空，接著讓他們再度落回地球，其中只有一架原型機成功安好降落而沒有爆炸。這次也將是Super Heavy推進器首度飛行測試。

太空 SpaceX 德州

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