鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

共和黨籍的南達科他州 州長諾姆(Kristi Noem)14日在全國步槍協會(NRA)大會上發表演說表示,她的2歲孫女已擁有一把手槍和一把步槍。

諾姆的發言在社群媒體 瘋傳,許多評論者譴責她提倡兒童擁槍權。

諾姆說,她的孫女艾荻(Addie)快滿2歲,另一孫女布蘭琪(Branch)只有幾個月大。她接著說,艾荻已有一把手槍和一把步槍。

她說,「現在艾荻很快就需要槍,我要向你們保證,她已有一把手槍和一把步槍,她還有一匹名喚『閃光』(Sparkles)的小馬,這女孩裝備齊全」。

田納西州 的民主黨人士傑克森(Chris D. Jackson)在推特上評論說,「真變態。美國的真實生活怎麼變成這樣?」田納西州上月才發生3名學童和3名學校教職員被槍殺的慘劇。

Absolutely sickening. How the hell is this real life in America?