全美1400多萬白卡持有人 恐將失去牙齒保險

全美1400多萬白卡持有人恐將失去牙齒保險。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)14日報導，非營利醫療智庫「CareQuest口腔衛生研究中心」(CareQuest Institute for Oral Health)調查報告指出，隨著新冠疫情緊急狀態結束，擁有俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)的全美成年人當中，約有1420萬人恐將因為被州政府認定不符參加資格而失去牙齒保險 ，約占目前白卡參加者的28%。

若以各州區分，「CareQuest口腔衛生研究中心」統計顯示，頓失白卡牙齒保險人數最多的五州為夏威夷州 、懷俄明州、印地安納州、佛羅里達州、伊利諾州。有六個州的低收入民眾州政府保險計畫裡並不提供看牙給付：阿拉巴馬州、德拉瓦州、緬因州、馬里蘭州、田納西州、德州。

報導指出，各州主管機關接下來在重新確認民眾是否符合繼續參加白卡的過程中，恐將面臨龐大挑戰。

「CareQuest口腔衛生研究中心」主席兼執行長明特爾-喬登(Myechia Minter-Jordan)說，公布這項統計的目的是希望讓州政府及衛生主管機關協助民眾保有牙齒保險。

明特爾-喬登呼籲白卡持有人應該檢查自己擁有的給付項目是否出現改變。她說：「我們希望確保民眾能夠了解沒有牙齒保險的代價，聯邦與州政府機關也應該了解。這是真正的關鍵。」