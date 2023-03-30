歐記健保「免費癌症篩查」被判違憲 恐影響1億人

邁阿密一家保險經紀公司以提供「歐記健保」吸引顧客。德州北區聯邦法官歐康諾30日裁決，「歐記健保」中一條關鍵條款「違憲」，將立即影響約1億人每年使用免費預防治療的機會。(Getty Images)

德州北區聯邦法官歐康諾(Reed O'Connor)30日裁決，俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(ACA)要求保險 公司和雇主免費提供包括癌症篩查和HIV藥物等預防性服務的關鍵條款「違憲」；由於此項裁決適用全國，將立即影響約1億人每年使用免費預防治療的機會。拜登 政府可能會上訴。

歐康諾否決該條款將有利於保險公司，民眾接受可能挽救生命的篩查測試時需承擔自負額(deductibles)和共付額(copays)。歐康諾過去也曾否決整個歐記健保，但後來被最高法院推翻。

ACA要求保險公司承保美國預防醫學專案小組(USPSTF)推薦的100多項預防保健服務，且不得要求被保人分攤費用。分攤部分費用可能會阻止保戶安排乳房X光、結腸鏡等檢查，尤其是經濟能力有限的被保人。

歐康諾認為USPSTF是由16名志願科學家和醫療專業人員組成，並未經總統任命或由參院任命，但小組建議卻具有約束力，因此裁定該小組本身違憲。歐康納去年9月即裁定預防服務任務違憲，但當時仍未決定裁決範圍是否涵蓋全國。

拜登政府和20多個州之前已要求法官不要廣泛反對預防保健要求，強調數以百萬計國人依靠預防保健來維護健康。拜登政府很可能會上訴，但如果第五巡迴上訴法院的保守派法官維持原判，歐記健保案可能會再次上訴到最高法院。

歐康納還宣布歐記健保的HIV治療任務無效，稱它違反1993年的「宗教自由恢復法案」(Religious Freedom Restoration Act)。此案的原告是一名信仰基督教的雇主，也是著名的共和黨金主；原告拒絕支付涵蓋HIV預防藥物PrEP的保險，指此藥助長了與其信仰和個人價值觀相衝突的同性戀行為。