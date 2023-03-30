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吳漢章做客電視節目 一句話讓女主播瞬間淚目

世界新聞網／即時報導
吳漢章做客MSNBC節目凱蒂秀(The Katie Phang Show)，對話讓主播淚目。(截取自MSNBC訪問)
吳漢章做客MSNBC節目凱蒂秀(The Katie Phang Show)，對話讓主播淚目。(截取自MSNBC訪問)

媽的多重宇宙」在奧斯卡大獲全勝，主演團隊之一吳漢章(James Hong)近日做客MSNBC的電視節目潘凱蒂秀，沒想不經意的一句發問，讓女主播潘凱蒂(音譯，Katie Phang)動情落淚。

94歲的吳漢章在節目中除了談及「媽的多重宇宙」獲得的成功，也聊到他自己早年在明尼亞波利斯(Minneapolis)努力鍛煉演技，以求在好萊塢找到立足之地的經歷。早年在演藝圈，亞裔的身分讓他只能扮演鐵路工、服務生等的不重要小配角，如今亞裔演員終於熬出頭，讓他感到自己族裔的實力終於被美國觀眾看見，這點十分讓人欣慰。

訪問最後，潘凱蒂提及了吳漢章的三個女兒和八個孫兒女，說家人一定為他感到很驕傲，並提及自己的爸爸在四年前去世了。吳漢章繼而問到，「你爸爸有沒有看到，你成為了電視台唯一一個有著自己名字節目的亞裔？」

（影音來源：MSNBC YouTube）

聽到吳漢章的提問，潘凱蒂眼眶開始充滿淚水，回答說爸爸在2019年的父親節因為失智症去世，沒能看到自己擁有了一檔冠名的節目，「不過我知道他很為我感到驕傲。」

吳漢章也回答說，「我相信你爸爸，以及我作為一名父親，我們都會為我們的孩子的進步感到驕傲。」

潘凱蒂是韓裔美國人，在去年四月開始在MSNBC擁有了冠自己名字的節目潘凱蒂秀(The Katie Phang Show)。她同時也是一名律師，在邁阿密大學的法學院取得法律學位，畢業之後常做客電視節目擔任法律問題評論員。

亞裔演員 媽的多重宇宙 韓裔

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