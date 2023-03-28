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世說新聞／華男協警破大案 查獲滿車贓物全靠它？

氣氛微妙 華府臨時喊停蔡英文過境簡報

家用監控普及 當心遇駭…還有人上癮 監視伴侶、鄰居

記者張筠／華盛頓即時報導
超高清數位監控系統。(本報系資料照)
超高清數位監控系統。(本報系資料照)

隨著槍枝暴力、歧視案件、搶劫犯罪等問題逐年增加，大華府越來越多民眾主動在家中安裝監控錄像，提高自家安全保障，同時也能在案件發生後協助執法部門辦案，不過科技便利也導致不法分子透過監控系統，駭入民眾家庭網路，此外還有民眾對監控上癮，監視自己伴侶的生活。

金融網站LendingTree專員錢諾(Jacob Channel)說，現在監控系統和設備越來越容易購買，不僅小而輕便，價格也比以往更便宜，影片質量比十年前進步了許多，此外，以往的監控系統多需要專業人員才能安裝，如今操作簡易，民眾都可按說明書自己完成。

研究數據顯示，全美51%屋主在家中或院子附近裝有監控設備，有孩子的千禧世代(millennial)家庭安裝此類監控的比率更高，達72%；在裝有監控系統的民眾中，63%人認為該安全設備震攝了不法分子，保護他們的家庭免於入室盜竊。

不過監控系統變得簡易方便且更普及也有弊端，不法份子可能通過監控裝置和系統駭入民眾個人帳戶，盜竊敏感資訊，「很多民眾的家用監控設備直接連接無線網路(Wifi)，雖然一般家用的Wifi服務都有設密碼，但僅有一道密碼防護，也很容易被攻破」，錢諾建議，民眾應當為監控設備本身也設置密碼，甚至可以定期更新密碼，避免帳號遭駭客入侵。

除了網路安全外，監控錄像若不當使用，也容易給民眾的生活增加負擔，甚至破壞家庭關係，錢諾說，有些民眾會對監控「上癮」，本是防止駭客入侵，後來卻變成用戶監視配偶或鄰居。

LendingTree的報告顯示，15%的受訪民眾承認他們監視伴侶，而該比率在千禧世代中為25%，「在享受便利的同時，我們也不能忽視科技的弊端。」

駭客 歧視 華府

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