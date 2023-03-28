全美遊客湧華府賞櫻花 潮汐湖畔塞車2小時動彈不得

華府櫻花盛開，最佳賞櫻的潮汐湖畔日前車水馬龍。（國家公園管理局提供）

大華府 正在進行中的櫻花季活動吸引全國各地遊客，許多民眾表示，於新冠疫情後首次重回自由出行，感受春意盎然十分愉悅，但華府市中心因此湧入大量人潮，人車大排長龍令人焦急無奈，甚至有民眾在潮汐湖畔(Tidal Basin)經歷嚴重塞車，約兩小時動彈不得。

華府潮汐湖畔、The Wharf河濱公園、Hains Point和國家廣場(National Mall)近兩周迎來大量遊客，25、26日兩天因氣候宜人，民眾蜂擁到市中心賞櫻 花、參加風箏節，一度導致潮汐湖畔和Hains Point附近的交通癱瘓，駕駛們被困在車裡兩小時。

有民眾忍無可忍，在推文上抱怨塞車經歷，還有人從車上下來，在附近賞櫻走了一圈而後回到車內，竟然交通不見任何改善；國家公園管理局(NPS)後來提醒民眾，櫻花旺季期間出行應合理規畫，盡量避開高峰時段。