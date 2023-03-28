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全美遊客湧華府賞櫻花 潮汐湖畔塞車2小時動彈不得

記者張筠／華盛頓即時報導
華府櫻花盛開，最佳賞櫻的潮汐湖畔日前車水馬龍。（國家公園管理局提供）
華府櫻花盛開，最佳賞櫻的潮汐湖畔日前車水馬龍。（國家公園管理局提供）

華府正在進行中的櫻花季活動吸引全國各地遊客，許多民眾表示，於新冠疫情後首次重回自由出行，感受春意盎然十分愉悅，但華府市中心因此湧入大量人潮，人車大排長龍令人焦急無奈，甚至有民眾在潮汐湖畔(Tidal Basin)經歷嚴重塞車，約兩小時動彈不得。

華府潮汐湖畔、The Wharf河濱公園、Hains Point和國家廣場(National Mall)近兩周迎來大量遊客，25、26日兩天因氣候宜人，民眾蜂擁到市中心賞櫻花、參加風箏節，一度導致潮汐湖畔和Hains Point附近的交通癱瘓，駕駛們被困在車裡兩小時。

有民眾忍無可忍，在推文上抱怨塞車經歷，還有人從車上下來，在附近賞櫻走了一圈而後回到車內，竟然交通不見任何改善；國家公園管理局(NPS)後來提醒民眾，櫻花旺季期間出行應合理規畫，盡量避開高峰時段。

有民眾表示，在華府賞櫻花的最佳方式就是搭乘地鐵，或騎自行車、電動滑板，甚至步行都更明智，避免開車進到人潮多的地區，尤其近期各地學校陸續放春假，許多大巴士帶學生團隊到華府遊玩，也容易導致交通堵塞。

華府櫻花季活動如火如荼，吸引大華府及全美各地眾多遊客。圖為26日舉行的櫻花風箏節...
華府櫻花季活動如火如荼，吸引大華府及全美各地眾多遊客。圖為26日舉行的櫻花風箏節。（記者張筠 / 攝影）
許多民眾表示，疫情三年多後，終於重新感受到自由出行的喜悅。（記者張筠 / 攝影）
許多民眾表示，疫情三年多後，終於重新感受到自由出行的喜悅。（記者張筠 / 攝影）

華府 賞櫻 地鐵

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