專門錄視頻發聲 歐凱秀：證據不足就禁TikTok行不通

國會議員歐凱秀發帖表示，自己不同意TikTok在全美被禁。（取自歐凱秀TikTok）

紐約州聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)25日凌晨在個人TikTok 發帖，指責拜登 政府試圖禁止TikTok的做法不對，且自己未收到TikTok有潛在國安威脅的簡報，要求美國政府學習歐盟推出用戶信息保護法。

歐凱秀在這條約三分鐘的短視頻中表示，這是自己首條專門錄製的TikTok視頻，內容也是自己首次在公開場合就該平台發表評論。她「開門見山」地指出，自己不同意TikTok在全美被禁，因為在美國的歷史中，政府從來沒有禁止任何在境內運營的社交網絡公司，更何況這是一個在全美擁有1.5億用戶的受歡迎的平台。

對於中國當局可能利用TikTok收集美國民眾的信息的討論，歐凱秀表示，這種擔憂並沒有觸及問題核心，及美國社交網絡公司都可以在用戶不知情的情況下，深度收集個人信息，但美國政府並沒有出台相應的限制和保護措施。她在陳述這論點時，背景搭配Facebook母公司Meta也曾被NPR報導，花費重金收集用戶個人信息的新聞。

「美國是大型發達國家中，唯一一個沒有出台重點立法來保護個人數據和隱私的國家。」歐凱秀說，歐盟就有「常規數據保護規範」(General Data Protection Regulation)來強迫社交網絡公司不得在用戶不知情的情況下收集個人數據。

「問題的重點不在禁止某個社交網絡公司，而是美國應該推出舉措，禁止社交網絡公司剝奪美國人對信息收集說『不 』的權利。」歐凱秀指出，通常若是真的存在潛在國家安全威脅，那麼國會議員會收到簡報，但目前他們並未收到任何關於TikTok有潛在國安威脅報告，「所以在這種證據不足的情況下就要禁止TikTok，我認為這個做法在我這裡行不通。」

另一位進步派民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)也在本周於眾院外舉行記者會談論TikTok的優點，他表示，拜登政府迄今沒能拿出強而有力的證據，來證明TikTok影音平台受到中國官方操控，「TikTok遭到鎖定可能是因為『反中論調的仇外心理』，我們怎麼把自己搞得如此這般歇斯底里，拚命要讓TikTok當代罪羔羊？」