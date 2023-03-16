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餐廳服務生小費加強申報 克魯茲指IRS「殘酷升級」

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餐廳服務生小費加強申報 克魯茲指IRS「殘酷升級」

記者顏伶如／即時報導
國稅局(IRS)今年2月公告研議中的小費申報新規「服務業小費遵守條款」，要求雇主向國稅局「自願」申報員工的年度小費收入，包括電子付款以及現金小費。(美聯社)
國稅局(IRS)今年2月公告研議中的小費申報新規「服務業小費遵守條款」，要求雇主向國稅局「自願」申報員工的年度小費收入，包括電子付款以及現金小費。(美聯社)

國稅局(IRS)今年2月公告研議中的小費申報新規「服務業小費遵守條款」(Service Industry Tip Compliance Agreement，SITCA)，內容要求雇主向國稅局「自願」(voluntary)申報員工的年度小費收入，包括消費者透過電子付款給予小費以及現金小費，今年5月7日之前開放公共評論。共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)表示，這項小費通報機制恐讓某些勞工增加稅務負擔，國稅局此舉堪稱「殘酷升級」(next level cruelty)。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，根據統計，每年約有16.6億小費收入遭到漏報，國稅局推出小費申報新規的目的在於加強落實小費申報。財政部稅務管理監察長(Treasury Inspector General for Tax Administration)在2018年調查報告中指出，收取小費的勞工當中約有30%低報小費收入，導致政府稅金收入流失。

國稅局規畫的「服務業小費遵守條款」適用於至少開立一家以上商店的所有服務業，只有博彩產業(gaming sector)除外。小費通報是由雇主向國稅局提交，而不是勞工自行申報，雇主必須通報消費者電子付款的年度小費紀錄以及現金小費收入估計數額。

共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)則在推特發文嘲諷：「不要再報導了，國債上限並不需要調高。拜登將向那些億萬富翁服務生追討小費。」

國稅局 勞工 共和黨

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