華郵：曼哈頓檢察官要以封口費案起訴川普 將面臨困難

左起：前總統川普、前任川普律師柯恩、成人電影女星丹尼爾斯。(美聯社)

前任川普 律師柯恩(Michael Cohen)預訂今天(13日)將在大陪審團前作證，跡象顯示曼哈頓檢察官 對2016年總統大選期間川普付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元封口費的調查，現已進入收尾階段。華盛頓郵報13日報導，法律專家分析，曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)如果要起訴川普，其實面臨困難。

白艾榮調查團隊的追查重點在於，川普透過柯恩付給丹尼爾斯封口費避免婚外情曝光，是否觸犯選舉獻金法。

報導指出，法律專家說，州檢察官援引聯邦法律而非州法做為起訴罪證的手段十分罕見，被告面臨刑責也將因此從屬於輕罪(misdemeanor)的偽造文書案件升級為重罪(felony)；從另一個層面來看，以觸犯選舉獻金州法而非聯邦選舉獻金法為由起訴一名總統候選人，同樣屬於罕見手段。

報導指出，不管白艾榮以上述兩種管道的哪一種起訴川普，柯恩證詞都扮演舉足輕重的影響。柯恩遭到非法政治獻金聯邦罪名起訴後已於2018年認罪並且服刑。柯恩除了付封口費給丹尼爾斯，也透過八卦報紙國家詢問報(National Enquirer)母公司付封口費給「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，讓川普緋聞不會曝光。

一般預料，川普辯護律師團將以攻擊柯恩的可信度做為攻防主軸。

資深選舉律師高爾菲德(Jerry H. Goldfeder)說，如果川普遭到起訴，白艾榮如何建構起訴書的內容將是觀察重點，「州檢察官憑藉州法犯罪條款起訴一名聯邦候選人的作法，似乎在以往是不曾被嘗試過的」。