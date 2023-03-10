美國人不愛調時鐘 但如何解決夏令時間尚無共識

日光節約時間將從12日凌晨2時開始，美國民眾又到了一年一度將時鐘撥快一小時的時候。(美聯社)

日光節約時間將從12日凌晨2時開始，美國民眾又到了一年一度將時鐘撥快一小時的時候，開會遲到、睡眠不足等衍生問題也將紛紛出現。華盛頓郵報 報導，每年春秋兩季要調時鐘的作法，為許多美國人帶來煩惱，但究竟是否永久固定實施夏令時間、解決方案到底為何，迄今卻沒有共識。

參議院在2022年通過旨在讓日光節約時間(daylight saving time)永久化的「日光保護法」(Sunshine Protection Act)，內容為2023年11月起日光節約時間將固定不變。法案送進眾議院之後卻陷入難產。

日光節約時間是在1918年上路，民主黨 籍麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)兩度推動立法，讓日光節約時間在1985年、2005年兩度延長實施期間，因此獲得「日光大王」(Sun King)封號。馬基如今則參加共和黨 籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)主推、獲得兩黨國會議員連署的「日光保護法」提案。

華盛頓郵報報導，馬基受訪時坦承，「日光保護法」若要過關，今年在國會仍將面臨硬仗。但他表示，美國時間碼(time code)過去就曾在不斷努力與嘗試後獲得改變，同樣狀況可能再次出現。

馬基說：「坦白說，我的看法是，日光並沒有任何敵人。」他表示，日光節約時間固定化可以讓數億民眾在傍晚時分享受得到日光，得以出門參加戶外活動或購物、上館子等。

報導指出，是否支持永久實施日光節約時間，眾議員之間意見相左並非基於政黨立場差異，而是時區不同的區域地理環境。舉例來說，來自美國東北部的民主黨人便與美國南部共和黨人立場一致，加州民眾與科羅拉多州民眾觀點相同，從過去數十年來的實際狀況可以看出，冬季裡的日光節約時間對波士頓、邁阿密等城市較為有利，超過上午9時才看得到太陽的印地安納州印地安納波里斯(Indianapolis)。

馬基指出，日光節約時間永久化遇到某些抗拒勢力，尤其是來自農業州。他說：「代表偏鄉地區的國會議員跟我說，乳牛想要在上帝安排的時間醒來，我則跟他們說，乳牛根本搞不清楚現在幾點。」