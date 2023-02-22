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台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

記者顏伶如／即時報導
紐時報導，某些台積電員工對亞利桑納州興建晶圓廠計畫產生疑慮，擔心恐怕不是好投資。（路透）
紐時報導，某些台積電員工對亞利桑納州興建晶圓廠計畫產生疑慮，擔心恐怕不是好投資。（路透）

台積電以400億手筆在亞利桑納州興建晶圓廠，拜登總統去年12月前往鳳凰城出席移機典禮。紐約時報22日報導，某些台積電員工如今對這項建廠計畫產生疑慮，擔心恐怕不是好投資。

根據紐約時報報導，11名台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company，TSMC)員工匿名受訪表示，亞利桑納州建廠計畫可能讓台積電長期以來足以稱霸對手的研發強項變得失焦。某些員工受訪時說，由於害怕文化衝突，對於隨工作搬到美國感到猶豫。

報導指出，員工的憂慮反映台積電的為難處境。身為全球規模最大晶片製造商，台積電產品使用於手機、汽車甚至到飛彈等，企業策略的重要性不可言喻，擁有技術更受到各方覬覦。然而，台積電如今彷彿成為卡在美中較勁當中的夾心餅，雖然嘗試趨吉避凶，卻發現決策引來更多新的緊張。

紐約時報指出，台積電在鳳凰城北郊的擴廠計畫，將先進晶片製造地點帶到美國，遠離可能與中國產生對峙的區域，但這項決策在內部卻出現雜音，理由是成本昂貴、管理面臨挑戰。

亞利桑納州新廠面臨著只許成功的龐大壓力，倘若失敗將對積極擴展先進晶片製造的美國帶來重創，台積電本身則等於耗資數百億成本建廠，得到回報卻划不來。

報導指出，科技產業分析師出身的柯克蘭資本(Kirkland Capital)董事長楊應超(Kirk Yang)說，由於成本極高，「從商業角度來看，台積電赴美投資完全不合邏輯」。他說，台積電可能迫於政治層面的壓力而到美國建廠，但是「到目前為止，鳳凰城建廠計畫對台積電或台灣來說，獲益都非常少」。

台積電發言人高孟華(Nina Kao)並未直接評論內部員工對鳳凰城新廠的疑慮，透過電郵回覆紐約時報詢問時說，美國建廠地點選擇是綜合許多因素的考量結果，包括客戶需求、市場機會以及爭取國際人才等。

台積電 紐約時報 亞利桑納州

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