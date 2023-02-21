我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／周末逗笑你 中文脫口秀花生喜劇養成記

道指跌近700點 跌幅為今年最大

新州11歲童 挑戰連續衝浪1000天

編譯潘勛／即時報導
新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自臉書)
新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自臉書)

新澤西州男童卡特‧多利(Carter Doorley)自2020年3月發想，自己如果每天衝浪，那到學校復學時，應可連續衝浪100天，結果到本月18日，11歲的他已連續衝浪1000天，期間還從事淨灘、籌捐款項等慈善工作，目前紀錄還在挺進之中。

新澤西網站「NJ.com」報導，卡特起意連續衝浪時才9歲；他的母親唐恩‧多利(Dawn Doorley)覺得，衝浪或多或少是個人運動，在隔離防疫期間去做很安全。但她承認，本以為兒子無法達成自己的志願，因為他經診斷有注意力不足過動症(ADHD)，興趣要長期維持在任何活動，都不容易。

唐恩表示，結果兒子天天衝浪，持續下去，她覺得好，於是不知不覺已連續衝浪1000天。

但這些日子以來，卡特不僅天天衝浪，還幫忙清理他衝浪的海灘，揀拾看得到的任何垃圾。另外，他替當地食物銀行籌款、收集食物、捐款給當地動物拯救機構、幫忙烏克蘭戰時兒童、加入SurfAid把潔淨飲水送到各社區等。

唐恩表示，希望兒子已經學懂，不管你多小，都能造就改變。

卡特另引起附近及全國不少職業及半職業衝浪好手的注意，1000天下來，他收到一些衝浪名流寄來的道賀視頻。

雪板、衝浪及滑板三棲好手威列克斯(Casey Willax)在視頻中說，卡特絕對稱得上傳奇，創1000天紀錄，他致上大大的道賀，很高興期間曾與卡特共同衝浪兩次，希望卡特繼續加油，他很能振奮人心。

過去1000天並非每天都有絕佳浪潮可衝，但卡特堅持下來，即便在最小的波浪也衝，持續往下一個目標邁進。

浪太小很難衝，但颶風及其他暴風雨造就的浪則很危險，因此卡特的爸媽每天幫他留心，找出安全、「可衝浪」的時間段，甚至意味著要早早起床，無論多短也一樣。

假如有人懷疑卡特是否連續衝浪1000天，可上他的Instagram帳號@cartercatcheswaves查證。

新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自推...
新澤西州11歲男童卡特‧多利自2020年3月至今，已連續衝浪1000天。(取自推特)

新澤西州 烏克蘭 防疫

上一則

免費送餐、無限暢飲…餐館推會員服務 確保收入、客流量

下一則

不給錢就不解鎖？政企加強防範 駭客收入減少了

延伸閱讀

新州博根中文學校「福兔賀歲」慶新春

新州博根中文學校「福兔賀歲」慶新春
不滿警要求讓道 新州男發狠狂撞警車

不滿警要求讓道 新州男發狠狂撞警車
路怒剎車釀3車禍 新州男被控危害他人

路怒剎車釀3車禍 新州男被控危害他人
前總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬

前總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06

超人氣

更多 >
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車