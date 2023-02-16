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80歲拜登例行體檢「充滿活力」 沒發現帕金森病徵

編譯徐薏茹／綜合16日電
拜登（右）16日在華特里德軍醫院完成體檢後，在雨中撐傘小跑步回海軍陸戰隊一號直升機，準備返回白宮。（路透）
拜登（右）16日在華特里德軍醫院完成體檢後，在雨中撐傘小跑步回海軍陸戰隊一號直升機，準備返回白宮。（路透）

拜登總統16日接受例行的體檢，白宮醫師歐康納(Kevin O'Connor)當天稍晚表示，拜登仍「健康」且「充滿活力」，身體狀態能夠「有效地履行總統職責」；但與2021年相同，白宮並未公布拜登是否接受任何認知檢測。

另外，體檢時也在拜登胸部發現一微小病灶，已經被切除做活組織切片檢查，正等待結果。

除此之外，拜登頭部、耳、眼、鼻，及喉嚨的檢查均正常，一項極仔細的神經檢測未發現與中風、多發性硬化症或帕金森氏症相關的病徵。

報告稱，拜登有「僵直步態」，已經開立處方給予矯正器；拜登持續一周鍛鍊五天，另外更新隱形眼鏡處方。

而拜登本人16日在華特里德軍醫院(Walter Reed Medical Center)完成體檢後，在雨中撐傘小跑步回海軍陸戰隊一號直升機，準備返回白宮。

歐康納表示，過去一年總統最引人注目的健康狀況是夏季確診新冠肺炎，他指出拜登的血氧濃度未跌至97%以下，生命徵象在整個過程保持正常。根據健康報告，拜登並未出現任何被視為長新冠的遺留症狀。

歐康納表示，拜登偶爾會出現胃食道逆流，因此不得不經常清嗓，這些症狀會在飯後不久加重。

這次是拜登任內的第二次例行體檢，2021年的報告同樣稱他健康、有活力，能勝任總統職位。

法律未規定總統必須公布健康資訊，總統可以選擇對大眾公開哪些細節，過去數十年，白宮醫師的報告一直將在任總統描述為適合任職。

拜登不斷面臨保守派對其年齡和健康狀況的質疑，甚至許多民主黨人也在民調中表達對拜登健康的擔憂。

一些共和黨人稱拜登精神上不適任，指出他經常失言且有記憶問題。一些專家擔心體檢結果用「糖衣包裝」，不會解決有關拜登認知及記憶的一些真正疑問。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)16日在例行記者會中與記者就拜登的年齡問題交鋒，透露了拜登團隊將如何處理對這一問題的攻擊。白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)在給「國會山報」的一封電子郵件中表示，共和黨人打年齡牌，但不奏效。

白宮和拜登的支持者說，他們明白年齡和總統的精神能力將是未來共和黨攻擊的中心，但他們已經做好了應對的準備。

拜登 白宮 共和黨

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