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「全自駕」軟體恐導致車禍 特斯拉召回逾36萬輛車

中央社／舊金山16日電
特斯拉「自駕功能」引發安全疑慮，正召回美國的逾36萬輛汽車。（歐新社）
特斯拉「自駕功能」引發安全疑慮，正召回美國的逾36萬輛汽車。（歐新社）

電動車製造商特斯拉自駕功能」引發安全疑慮，美國交通安全監管單位今天表示，特斯拉正召回在美國的逾36萬輛汽車，該批車輛因配備「全自動輔助駕駛」測試軟體恐導致車禍發生。

根據財經媒體CNBC報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布消息指出，電動車製造商特斯拉（Tesla）正召回36萬2758輛配備「全自動駕駛」FSD Beta版軟體的汽車，並將提供汽車軟體更新。

召回的車輛包括部分2016-2023年份的Model S和Model X、2017-2023年份的Model 3、2020-2023年份的Model Y，這些車輛配備FSD Beta或等待安裝該軟體。

NHTSA公告說明，配備FSD Beta版軟體的汽車可能導致車禍發生，影響十字路口安全，其在十字路口通行時可能產生的狀況包括：汽車會在只允許轉彎的地方持續直行、抵達停止標誌時無法完全停止、遇上黃燈標誌卻未能依規定留意四周就進入十字路口。

另外，FSD Beta功能在路上速限出現變化時，無法讓汽車做出適當反應。

加州去年通過一項法案，禁止不具備全自駕功能的車輛以「自動駕駛」來對外宣傳。特斯拉的自駕宣傳過去已引發諸多爭議，恐誤導消費者認為車輛可以完全自動駕駛，從而引發安全疑慮。

在美國，加裝FSD Beta軟體需支付1萬5000塊美元或月付199美元，駕駛必須獲得特斯拉監測軟體較高的安全評分才能取得。

特斯拉將在未來幾周通過更新軟體來解決問題。

特斯拉 汽車 自駕

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