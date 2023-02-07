紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐約時報7日報導，美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產 ，德州 法案便在州長艾伯特(Greg Abbott)支持下積極推動，但遭民主黨陣營反對。

報導指出，一名中國億萬富豪先前打算在德州購買共計13餘萬英畝土地興建風力發電廠，某些土地接近一處美國空軍基地，消息曝光後德州政府頒布禁令，禁止與中國有直接關係者從事基礎建設計畫。如今一名共和黨 籍州參議員提議擴大禁令範圍，禁止中國公民、中國企業在德州購買土地、房屋或其他房地產。

對於這項提案，艾伯特今年1月表態願意支持，在推特發文寫道：「我會簽署法案。」

紐約時報分析，外國人在美國持有房地產，尤其當買主為中國公民時，如今已成為政治議題，不僅在德州如此，在全美各地也一樣。美中關係緊張引來越來越多要求嚴格審查中國投資的輿論聲浪。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)今年1月說：「我們不想要有來自仇視國家的持份。」共和黨籍維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)在州情咨文中說，州議員應該設法防止跟中國政府有關的「危險外國實體」(dangerous foreign entities)購買農地。

全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，全美至少11州考慮以某種形式的立法，對外國人持有農地或房地產訂定規範；各州已推出或正在研議的新法當中，某些規範對象並不僅針對中國公民，而是普遍針對所有外國政府、外國企業及新移民，至於包括德州在內等州正在推動中的法案，則以安全威脅為由針對特定國家，例如俄羅斯、伊朗、北韓及中國。

主張對外國人持有土地加強規範的州議員，並不限於共和黨陣營而已。旨在限縮外國持有農地的州法，2022年在民主黨居多數的州眾議院及州參議院連續過關。提案人民主黨籍州參議員烏爾塔多(Melissa Hurtado)說，法案重點除了禁止購買，還要設法了解購買動機為何。

➤➤➤德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿

➤➤➤外國機構在美擁土地 德州最多