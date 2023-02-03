1月就業強勁、失業率創53年新低 聯準會降通膨破功？

剛出爐的1月就業市場報告顯示就業人數出人意料的暢旺，讓人在擔心通膨不減反增的同時，質疑聯準會的抗通膨能力。(美聯社)

就業 市場1月意外新增51萬7000個職缺，把失業率壓到53年來的新低3.4%，聯準會 擔心雇主若持續加薪，通膨就會高居不下，但這波就業潮並未掀起加薪浪，而好幾項物價指標近幾個月來，已見下降。

美聯社報導，過去一年來強勁的就業市場，打亂了聯準會的降低通膨計畫，它一再升息的用意就是要冷卻就業市場、經濟成長和物價上漲。3日公布的上月暢旺聘僱情形令經濟學家困惑。

招聘網站ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)說，「今天的就業報告好到令人不敢相信是真的，就像路邊撿到一堆20元鈔票還拿到免費午餐，通膨降失業率也降根本就是經濟小說的題材。」

因為聯準會和多數經濟學家運用的經濟模式，都是「聘僱暢旺的就業市場配上低失業率一定會拉高通 膨，」因為企業感覺它們非繼續加薪不可，否則無法吸引也無法保住員工，人事成本既然增加，業者只好提高產品價格，把經營成本轉嫁到客戶身上。另一方面，高薪員工花得起錢，也更敢買，導致通膨降不下來。

怪的是，就業市場過去6個月一直都很強勁，通膨年增率卻從6月9.1%的高點，到12月降為6.5%，降幅主要來自汽油價格下降。不過，即使不計食物和能源價格，聯準會打通膨的計算標準，過去三個月的年增率也已降到約3%，離2%的目標不遠了。

這幾組數字顯示的趨勢，不禁讓人要問：聯準會升息打通膨不是說會造成「某些痛苦」，而利率不斷調升會讓失業率今年底升到4.6%嗎？過去，失業率僅在經濟衰退時，才會一下子增加那麼多。

長久以來，主流經濟學界相信，高就業意謂高通膨。最新就業統計顯示，這種說法可能站不住腳了。

舊理論破產，倒衍生出令人意興盎然的話題：即使雇主不斷聘用更多人手，通膨還是可能持續下滑嗎？

Employ America倡議組織資深經濟學家普瑞斯頓‧梅(Preston Mui)，過去三個月的就業與通膨數據顯示，聯準會的經濟模式明顯錯了。