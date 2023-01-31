受訓時分心講手機 鮑德溫拍片誤殺攝影指導 檢訴狀公開

美國演員亞歷鮑德溫。（路透資料照片）

美國演員亞歷．鮑德溫（Alec Baldwin）2021年10月在新墨西哥州 的電影片場使用道具槍時發生致命變故，導致攝影指導哈金斯（Halyna Hutchins）中彈後不治。檢方日前指控鮑德溫犯下過失殺人（involuntary manslaughter），並稱他在槍枝訓練期間講手機 。

BBC報導，除鮑德溫外，《Rust》的槍械師（armourer）同樣被控犯下過失殺人。新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的地區檢察官辦公室1月19日首度宣布提告，並在1月31日公開的卷宗詳細說明了指控內容，除指責鮑德溫「眾多極端魯莽行為的事例」，也描繪了一個對槍枝安全採取草率態度的混亂片場。

根據報導，檢方特別調查員席林（Robert Shilling）在合理根據聲明書（statement of probable cause）寫道，鮑德溫在受訓怎麼操作道具槍期間「轉移了注意力」，用手機跟家人講話。他主張，如果鮑德溫與槍械師古特瑞茲-里德（Hannah Gutierrez-Reed）履行了強制安全檢查，且沒有把槍口指向哈金斯，「悲劇就不會發生」。

席林指出，「這種魯莽背離已知標準、做法跟程序，直接導致了致命槍擊 事件」，並補充指鮑德溫「明知槍枝安全的第一準則就是絕不把槍指向你不打算槍擊的人」。

根據報導，檢方在訴訟卷宗概述了至少12項導致槍擊事件的「魯莽作為或不作為」。若獲判有罪，鮑德溫與古特瑞茲-里德可能面對高達18個月監禁與5000美元罰金。據悉，此案將交付陪審團審理，兩位被告的委任律師表示，打算出庭抗辯檢方的指控。