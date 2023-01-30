被加油站員工嗆「不幫黑人服務」 6旬非裔婦獲賠百萬

一名婦人控告加油站種族歧視，獲賠100萬。示意圖。(Getty Images)

2020年，婦人蘿絲‧瓦克菲德(Rose Wakefield)前往俄勒岡州華盛頓郡(Washington County)一間超商附設加油站 加油，遭到員工嗆聲「我不幫黑人服務」。相隔近3年後，陪審團上周裁定這名63歲婦人遭受種族歧視 傷害，加油站須賠償100萬元。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，婦人律師凱弗瑞(Gregory Kafoury)表示，事件發生後瓦克菲德曾向加油站經理投訴，但遭到忽視，瓦克菲德的投訴語音留言還遭刪除。

瓦克菲德接受媒體訪問時說，這次遭遇讓她深感痛苦。

根據法院紀錄，瓦克菲德在訴狀指出，2020年3月間前往華盛頓郡傑克遜食品行(Jacksons Food Stores)附設加油站加油，當時在加油站值班的員工鮑爾 斯(Nigel Powers)多次對她視若無睹。她離開加油站之前則被員工嗆聲「我不幫黑人服務」。

瓦克菲德受訪時說：「我去加油站想要加油，結果卻沒獲得服務。我得到的是羞辱跟不尊重。」

凱弗瑞透過律師事務所發表聲明表示，事件發生後，加油站從來不曾詢問鮑爾斯有關種族歧視的言行，鮑爾斯後來遭到懲處的事由是並未依照客人抵達順序提供服務；事發一個月後，鮑爾斯因為上班時間使用手機而遭開除。

俄州蒙特諾瑪郡(Multnomah County)法院陪審團裁定加油站必須賠償100萬元之後，傑克遜食品行發表聲明表示，對於任何形式的歧視均採取「零容忍」政策，無法認同陪審團裁決。