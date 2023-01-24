谷歌遭控壟斷數位廣告 司法部最快24日起訴

Alphabet旗下的谷歌（Google）遭控壟斷數位廣告市場，司法部最快24日起訴，此案將是針對谷歌提起的第2起聯邦反壟斷訴訟案。美聯社

彭博社今天引述知情人士說法指出，Alphabet旗下的谷歌 （Google ）遭控壟斷數位廣告市場，司法部 最快24日起訴，此案將是針對谷歌提起的第2起聯邦反壟斷訴訟案。

路透報導，司法部2020年曾控告Google在網路搜尋領域違反「反托拉斯法」，是美國數十年來最重大的反壟斷案件，預計今年9月開庭審理。

司法部並未立即回應路透的置評請求，Google則拒絕對這篇報導發表評論。

有別前次訴訟砲打Google網路搜尋業務，這次則劍指占其業務收入約80%的廣告業務。Google除了以免費的搜尋服務聞名，更以緊密連接的廣告技術業務賺取收入，串起廣告商與報紙、網站和其他尋求刊登廣告的公司。

不過，廣告商和網站業者抱怨Google在廣告分潤方面不透明，難以得知有多少錢流向刊登業者、多少流向Google。

科技巨擘Google過去曾展開一系列收購行動，包括2008年併購線上廣告業者DoubleClick公司、2009年再併AdMob，使其在線上廣告領域占據主要地位。

此前Google曾主張他們在廣告科技生態系當中，與臉書（Facebook Inc）、美國電信巨擘AT&T、美國娛樂與有線巨頭康卡斯特（Comcast）及其他業者競爭。

根據市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）數據顯示，長期看來，雖然Google在市場中仍居主導地位，但在美國數位廣告收入的市占率一路下降，2016年至2022年已從36.7%降到28.8%。