紐約最新民調 7成認造假議員應辭職…長島人最討厭桑托斯

桑托斯。(Getty Images)

長島 國會共和黨 籍議員桑托斯(George Santos)多項履歷造假，政治競選資金來歷及花銷存疑，根據最新民調 ，現今大部分選民都認為他應該辭職，長島選民對他的負面評價最甚。

錫耶納學院(Siena College)23日公布的民調顯示，在15日至19日間採訪的821名註冊選民中，有71%的近郊區選民認為桑托斯應該辭職，繼而由其他人代表該選區。僅8%的選民仍對桑托斯抱有正面評價。

錫耶納學院的民調專家格林博格(Steven Greenberg)表示，絕大多數選民對桑托斯持負面評價，其中包括55%的民主黨人、56%的共和黨人和59%的獨立選民。下州近郊居民，即長島及哈德遜河谷(Hudson Valley)地區一帶選民，對他的負面評價最甚，高達76%。

格林博格還表示，桑托斯從一位籍籍無名的新科議員，一躍舉世皆知，甚至比剛剛當選為國會眾院少數黨領袖、代表布碌崙(布魯克林)的傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)更廣為人知，「著實令人驚奇」。

在去年的中期選舉，桑托斯以14萬2000票勝出。此前，桑托斯曾表示，如果這14萬2000位選民都要求自己下台，他將辭職。而繼履歷造假、多項政治競選資金來歷及花銷存疑後，公開承認自己同性戀身分的桑托斯還被曝當他與一位女性結婚期間，曾向他當時結交的一位十多歲的未成年男友求婚。