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美媒體業吹寒風 憂經濟前景紛紛裁員

中央社紐約21日綜合外電報導
CNN在亞特蘭大的總部。(美聯社)
CNN在亞特蘭大的總部。(美聯社)

從有線電視新聞網（CNN）到華盛頓郵報（The Washington Post），美國媒體正面臨艱困時期，由於擔心經濟衰退，今年冬季有一連串媒體公司宣布裁員

Vox Media昨天宣布將解雇7%的員工。這家媒體旗下擁有Vox與The Verge網站，和具有指標意義的紐約雜誌（New York Magazine）及其線上平台。

先前CNN、國家廣播公司（NBC）、微軟國家廣播公司（MSNBC）、Buzzfeed和其他媒體也發布裁員消息。

Vox Media執行長班克夫（Jim Bankoff）20日發給員工的備忘錄指出：「由於充滿挑戰的經濟環境對我們的業務與整個業界造成衝擊，我們做出艱難的決定，將在公司各部門中裁減約7%員工。」

Vox Media向法新社證實此一備忘錄，其內容指出，受影響員工將在接下來的15分鐘內收到解雇通知。這意味著集團1900名員工約有130人會被裁掉。

曾獲獎受到肯定的記者馬卡隆（Meghan McCarron）在Vox Media旗下的食品網站Eater工作了9年多，已懷孕37周的她20日在推特上說，她是被解雇的人之一。

馬卡隆說：「我和我的伴侶很高興能成為父母。我真的無法處理我們目前面臨的不確定性。」

根據丕優研究中心（Pew Research Center）2021年的一項研究指出，美國新聞業人數逐步下降，從2008年到2020年間，由11萬4000人降到8萬5000人，區域性媒體受創尤其嚴重。

美國東部劇作家協會（Writers Guild of America, East）給法新社的聲明指出：「新聞業長期以來一直承受壓力，許多公司似乎認為這是降低勞動成本的好時機，而這對記者和新聞業都造成傷害。」

根據媒體報導，擁有約4000名員工的CNN，最近幾個月估計解雇了數百名員工。CNN不願向法新社證實相關數字。

裁員 華盛頓郵報 微軟

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