我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登與白宮幕僚不談密件68天 原來是這原因

1.2萬人將被裁 Google母公司宣布裁員

德桑提斯禁佛州高中AP課程教非裔研究：違反歷史正確

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)禁止佛州高中進階先修課程(Advanced Placement，AP)教導非洲裔美國人研究，理由是觸犯佛州州法、教學內容違反歷史正確。

佛州教育廳上周發函給主管高中進階先修課程的大學理事會(College Board)，說明佛州拒絕教導非洲裔美國人研究。

佛州教育官員並未說明在教材中找到哪些不當內容，僅表示課程內容牴觸佛州法律，「嚴重缺乏教育價值」。信中寫道，大學理事會日後如果願意提供內容合法、符合歷史正確的課程，佛州教育廳將會針對這個問題再次討論。

大學理事會發表聲明表示，如同所有高中進階先修課程新課程一樣，非洲裔美國人研究(African American Studies)課程現正處於受到嚴格檢視、為期多年的實驗階段，收集來自老師、學生、學者專家及政府決策單位的多方意見。

屬於實驗性質的非洲裔美國人研究高中進階先修課程，在全美各地約60所高中展開，未來將陸續推廣到更多學校。大學理事會網站介紹指出，非洲裔美國人研究課程耗時十多年才設計完成。

盛傳可能參加共和黨2024年總統初選的德桑提斯，向來反對校園裡出現自由派理念，例如批判種族理論(critical race theory，CRT)。

佛州 教育 共和黨

上一則

財政部採取特別措施 避免債務違約

延伸閱讀

密件門延燒…拜登支持率狂跌 接近任期最低點

密件門延燒…拜登支持率狂跌 接近任期最低點
華郵：債限之爭成共和黨鷹鴿之爭 恐逼溫和派助民主黨

華郵：債限之爭成共和黨鷹鴿之爭 恐逼溫和派助民主黨
南加河濱市2022年11月房租 全美跌幅最大

南加河濱市2022年11月房租 全美跌幅最大
環遊世界180天 維京郵輪明年從佛州啟航

環遊世界180天 維京郵輪明年從佛州啟航

熱門新聞

2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

2023-01-19 09:34
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

2023-01-13 18:53
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

2023-01-18 13:24
谷歌母公司Alphabet繼微軟、亞馬遜等科技巨擘後，也宣布裁減旗下生命科學和工業機器人事業員工。（中央社）

谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象

2023-01-12 23:07

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽
你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩

你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩