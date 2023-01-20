德桑提斯禁佛州高中AP課程教非裔研究：違反歷史正確

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)

共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)禁止佛州 高中進階先修課程(Advanced Placement，AP)教導非洲裔美國人研究，理由是觸犯佛州州法、教學內容違反歷史正確。

佛州教育 廳上周發函給主管高中進階先修課程的大學理事會(College Board)，說明佛州拒絕教導非洲裔美國人研究。

佛州教育官員並未說明在教材中找到哪些不當內容，僅表示課程內容牴觸佛州法律，「嚴重缺乏教育價值」。信中寫道，大學理事會日後如果願意提供內容合法、符合歷史正確的課程，佛州教育廳將會針對這個問題再次討論。

大學理事會發表聲明表示，如同所有高中進階先修課程新課程一樣，非洲裔美國人研究(African American Studies)課程現正處於受到嚴格檢視、為期多年的實驗階段，收集來自老師、學生、學者專家及政府決策單位的多方意見。

屬於實驗性質的非洲裔美國人研究高中進階先修課程，在全美各地約60所高中展開，未來將陸續推廣到更多學校。大學理事會網站介紹指出，非洲裔美國人研究課程耗時十多年才設計完成。

盛傳可能參加共和黨2024年總統初選的德桑提斯，向來反對校園裡出現自由派理念，例如批判種族理論(critical race theory，CRT)。