轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日發現，顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭。(美聯社)

顯示「已入帳」(posted)的轉帳匯款，金額卻沒出現在戶頭，不少美國銀行(Bank of America)及Zelle用戶18日驚慌之際，紛紛在推特 發文求助。對於疑似系統當機引發匯款消失的狀況，網路資安 保護網站BleepingComputer指出，美國銀行對客戶發布通知指出，14日至17日之間的轉帳出現延誤。

推特用戶奈凱瑞亞(Nykaira)18日發文寫道：「美國銀行跟Zelle都要好好處理，把錢還給我。」她指出，從早上8時就開始打電話給美國銀行，結果在電話裡等候45分鐘，後來就被掛掉，「到底是怎麼回事？」

斷線追蹤網站Downdetector統計，從美東時間18日上午7時起，Zelle當機案例開始大量增加。

部落客作家柯多瓦(Gennette Cordova)在推特寫道，一早醒來發現美國銀行帳戶裡的Zelle匯款不見了，「我打電話給客服中心，他們說因為發生某些狀況，無法接聽電話，就掛斷我的電話了」。

根據統計，截至美東時間18日上午11時為止，已完成通報的帳戶問題約有700例，其中90%成為Zelle轉帳出現異常，另外8%則是無法登入Zelle帳戶。

BleepingComputer指出，美國銀行對客戶發布通知，說明14日至17日之間的轉帳出現延誤，18日稍後則開始恢復處理轉帳手續，讓消失的帳款回歸戶頭。美國銀行在聲明中也對造成客戶不便及匯款延誤道歉。