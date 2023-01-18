我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

紐約要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

世界新聞網／即時報導
捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)
捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)

位於紐約的甘迺迪國際機場(JFK International Airport)18日發生客機相撞意外，所幸無人受傷。捷藍航空(JetBlue)發聲明解釋，一架計畫從紐約飛往波多黎各的1603號航班捷藍客機，於早7時準備從登機口開走時，撞上了另一架停靠在一旁的捷藍客機的機尾。

受到此次相撞影響，已經在該1603號航班客機上的乘客發推文表示，機長突然告知他們客機相撞，要回到登機口，但當時已在飛機上的他們沒有感受到撞擊；之後，航班安排乘客換登上另一輛客機，後又重新起飛了。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示會對此事進行調查。目前這兩架客機都不再服務乘客。

這已經是近日在甘迺迪國際機場的第二次客機意外。上周五(13日)，一架達美航空(Delta Air Lines)的飛機在跑道滑行準備起飛時，另一架美國航空(American Airlines)飛機竟然從其正前方經過，所幸並未相撞，但兩機最靠近時僅隔1000英尺。

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查

機場 JFK

上一則

推特營收傳年減40% 開始拍賣舊金山總部咖啡機和小冰箱

下一則

隱身加州沙漠 超奢「隱形屋」1800萬出售

延伸閱讀

尼泊爾68死空難黑盒子尋獲 仍有4人下落不明

尼泊爾68死空難黑盒子尋獲 仍有4人下落不明
這國家空難特別多 2000年迄今發生18起

這國家空難特別多 2000年迄今發生18起
世界晚報／毒梟被捕引發暴力衝突 客機被擊中乘客嚇傻

世界晚報／毒梟被捕引發暴力衝突 客機被擊中乘客嚇傻
哥倫比亞客機降落波哥大 機輪艙驚現2偷渡客屍體

哥倫比亞客機降落波哥大 機輪艙驚現2偷渡客屍體

熱門新聞

2020年10月遭到王卓斌殺害的航天工程留美博士宣李俊。(家屬提供)

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

2023-01-12 20:36
前UIUC華裔教授徐剛。(UIUC員工檔案截圖)

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

2023-01-13 18:53
開設線上課程是工時不長但有利可圖的副業。(取材自YouTube)

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

2023-01-11 22:27
德州亞裔教師段溫蒂(右)在約會網站認識了湯普森(左)，兩人交往才一周，她就被他開槍打死。(取自糖城警方、段溫蒂臉書)

亞裔教師遭男友槍殺 約會網認識才一周…母早有不祥預感

2023-01-15 20:34
紐約華埠東百老匯街(East Broadway)上一處未掛招牌的機構，疑似中國在全球各地設置的百餘處海外警察局之一。(擷自Google Maps)

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

2023-01-12 09:19
谷歌母公司Alphabet繼微軟、亞馬遜等科技巨擘後，也宣布裁減旗下生命科學和工業機器人事業員工。（中央社）

谷歌母公司旗下裁員 專家：矽谷經濟無崩跌跡象

2023-01-12 23:07

超人氣

更多 >
傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡