怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

捷藍航空(JetBlue)客機示意圖。圖非相撞事故中的客機。(路透)

位於紐約的甘迺迪國際機場 (JFK International Airport)18日發生客機相撞意外，所幸無人受傷。捷藍航空(JetBlue)發聲明解釋，一架計畫從紐約飛往波多黎各的1603號航班捷藍客機，於早7時準備從登機口開走時，撞上了另一架停靠在一旁的捷藍客機的機尾。

受到此次相撞影響，已經在該1603號航班客機上的乘客發推文表示，機長突然告知他們客機相撞，要回到登機口，但當時已在飛機上的他們沒有感受到撞擊；之後，航班安排乘客換登上另一輛客機，後又重新起飛了。

At JFK on a JetBlue flight to Puerto Rico. We're headed back to the gate because apparently our plane bumped into another one. — CJ 🌚🗽 (@cjny84) 2023年1月18日

美國聯邦航空管理局(FAA)表示會對此事進行調查。目前這兩架客機都不再服務乘客。

這已經是近日在甘迺迪國際機場的第二次客機意外。上周五(13日)，一架達美航空(Delta Air Lines)的飛機在跑道滑行準備起飛時，另一架美國航空(American Airlines)飛機竟然從其正前方經過，所幸並未相撞，但兩機最靠近時僅隔1000英尺。

➤影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查