影／拜登帶頭為金恩兒媳唱生日快樂歌 卻忘了她的名字

拜登總統。（美聯社）

聯邦每年1月的第三個周一定為紀念已故民權領袖金恩博士的聯邦法定假日，今年則是落在16日，拜登 總統當天在華府 出席一場相關活動，並為金恩博士兒媳唱起生日快樂歌，卻似乎忘記了她的名字，導致場面頓時變得有些尷尬。

商業內幕報導，金恩博士之子馬丁三世（Martin Luther King III）跟夫人安德莉亞（Arndrea Waters King）一起參加了國家行動網（National Action Network）的年度金恩博士紀念日早餐會。拜登總統上台與拿起麥克風後，就立刻向金恩家族致詞，稱自己很榮幸跟國家行動網及金恩家族共度金恩紀念日，隨即提到安德莉亞應該是當天過生日。

在多位賓客出聲表達肯定之後，拜登就說第一夫人吉兒有個規矩，都是碰到有人過生日時，就要唱生日快樂歌，隨後直接開始唱了起來，宴會廳的其他人隨後跟著一起唱。但根據C-SPAN畫面與紐約郵報轉述，當拜登該唱到壽星名字時，顯然忘記了對方名叫安德莉亞，眼睛似乎在讀稿機找名字，最後唱了「親愛的『val-it』生日快樂」。

根據報導，整個場面頓時有些尷尬，也有與會賓客對拜登出的小糗笑出聲。拜登自己則在唱完歌後說，「好吧，年滿30歲很痛苦，但妳必須受得了」。商業內幕表示，拜登的這句話似乎是在開玩笑，宴會廳內也傳來了一陣陣笑聲。

現年80歲的拜登是美國史上最年長總統，此前新聞稱外界時常放大他上任以來的種種口誤與恍神等舉動，像2022年9月就曾點名當時才過世不久的眾議員 瓦洛斯基（Jackie Walorski），「彷彿對方還活著一樣」對她講話，讓不少人質疑他的健康狀況。