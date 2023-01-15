加州巨旱變巨澇 過去1個月降水暴量600% 預報嚴重失準

北加州福斯特維爾一輛汽車幾乎滅頂，這場洪患已導致19人死亡。（路透）

進入這個冬季時，加州 已大旱三年，但過去三周降下的暴雨暴雪，讓焦枯農地及水位低迷的水庫，變得難以承受，出現洪澇；國家海洋暨大氣總署(NOAA)的氣候預測中心(CPC)去年10月發布的預報嚴重失準，直到12月中旬才修正預報但為時已太晚，讓人不禁質疑CPC氣候預報的精準能力。

華盛頓郵報15日報導，過去三周，加州降下10到20吋的雨水，某些地區暴雪達200吋，滿目洪澇；但CPC去年10月發布的1個月到13個月季節預報，還說南加 州降水會低於正常值，北加 州則屬正常。

只是一連串飽含水氣的「大氣河流」來襲，加州大部分地區過去一個月降雨量高於正常值達200%到600%，自去年12月下旬降下的雨雪達24兆加侖。

CPC預測與實際降水差異如此之大，加州各地水資源管理單位哀鴻遍野；「加州水政策中心」(California’s Water Policy Center)資深學人茅特(Jeffrey Mount)表示，季節性預報如此失準，去年12月根本不曉得這個冬天會是這個模樣；CPC的預測不夠準，無法斷然做出水資源供應決策。

NOAA在冬季展望裡表示，CPC每季、每月展望裡，只提供降水高於或低於平均的機率，不會明指降雨量；如此的資訊旨在協助各社區，為接下來數月可能發生的天候狀況預做準備，把氣象對人命及生計的衝擊化到最小。

CPC去年11月17日的冬季展望更新裡，對加州降水的預測根本沒變，認為南加州降水低於正常值的機率在33%到50%，北加州低於或高於正常值的機率也一樣。CPC主任德威特(David DeWitt)表示，長期展望深受預期中反聖嬰(La Niña)現象會一連持續三年所影響。

華郵指出，雖說季節天候一般深受聖嬰(El Niño)及反聖嬰現象影響，但絕非唯一因素，可以因其他大規模大氣現象而抵消，但那些現象演化的時程較短，這類現象之一便是通稱的「馬登‧朱利安振盪」(Madden Julian Oscillation)，也就是赤道地區出現大叢的暴風雨，以大約30天到60天便環繞全球。

普林斯敦大學地球物理流體力學實驗室氣象學者強森(Nat Johnson)指出，雖說這類因素對平均冬季天候有很大影響，但很難在幾周內預測出來。

CPC直到去年12月19日發布的未來8到14天降水展望時才說，全加州降水高於正常值的機率在33%到70%，州北部的機率最高。