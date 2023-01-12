龍捲風襲南部 阿拉巴馬州至少6死 喬州1人喪生

多達33個龍捲風12日在美國著陸，僅南部地區的阿拉巴馬州中部至少六人死亡。圖為塞爾瑪鎮滿目瘡痍，房屋牆壁成為碎片，屋頂倒塌。(美聯社)

美國12日受規模龐大的風暴系統影響，至少有33個龍捲風 著陸，僅南部地區的阿拉巴馬州 中部至少六人死亡，喬治亞州 也有一人喪生，數萬民眾則無電可用；龍捲風過境之後，阿拉巴馬州塞爾瑪(Selma)滿目瘡痍，房屋牆壁成為碎片，屋頂倒塌，就連樹木都被連根拔起。

阿州奧陶加郡(Autauga County)急難管理局主任巴吉特(Ernie Baggett)說，龍捲風從奧陶加郡直接而過，已證實郡內至少六人死亡，遭到損壞或摧毀的房舍約有40棟至50棟。奧陶加郡位於塞爾瑪東北部約41哩。

巴吉特說，至少12人因為傷勢嚴重而被搜救人員緊急送醫。巴吉特說，急難管理局搜救團隊12日晚間的搶救重點在於切斷倒塌樹木，以便尋找是否有民眾受困待援。

奧陶加郡法醫巴柏爾(Buster Barber)12日晚間表示，某些房屋遭到完全摧毀，但還沒有獲得搜救，搜救人員入夜之後在瓦礫堆裡尋找生還者。

在喬治亞州，巴特斯郡(Butts County)法醫普魯(Lacey Prue)表示，龍捲風經過傑克森(Jackson)，樹木倒塌壓死了坐在車輛裡的一名乘客。官員表示，還有火車從鐵軌被吹落。

截至12日晚間的國家氣象局(National Weather Service)統計，全美各地12日共計出現至少33個龍捲風，喬州到12日晚間仍有少數龍捲風警告尚未解除。

民權運動發展在塞爾瑪有著悠久歷史，市中心區磚造建築在龍捲風侵襲之下倒塌，車輛被吹倒，交通號誌散落四處。市區某處發生大火，冒出濃密黑煙，至於起火原因是否與龍捲風有關，仍有待釐清。

塞爾瑪市長裴爾金斯(James Perkins)說，還沒有接到人員傷亡通報，但先遣急救員對於災情仍在持續評估中。他說：「我們很多電線都倒塌了，路上變得險象環生。」

人口約1萬8000人的塞爾瑪，位於阿州首府蒙哥馬利(Montgomery)西邊約50哩。

亞特蘭大西部的道格拉斯郡(Douglas County)等地也有災情傳出。