世界OnAir／她在奧州開奶茶店生意旺 半年就籌備分店

Ling在自己和閨蜜開的奶茶甜甜圈店裡。(Ling提供)

來自江蘇的Ling(秦嶺紅)和閨蜜Nicole(林子瀟)原本是地地道道的紐約客，卻在去年決定搬到奧克拉荷馬州 一起創業，開了家奶茶甜甜圈店。雖然開店至今才七個月，兩人已經看好了分店的位置，創業可謂已經獲得了階段性的成功。

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Ling(左)和閨蜜Nicole一起開奶茶店。(Ling提供)

在奧州的奧克拉荷馬市這個華人 不多的城市做珍珠奶茶店，看似困難重重，但Ling實地考察之後，看到的卻是不可多得的商機。「我們發現，這邊沒有什麼我們自己喜歡的奶茶店，算是一個美食荒漠吧。」此外，奧克拉荷馬相較紐約而言低得多的物價，未嘗不是一個創業的優勢。於是，結合Ling對烘焙和做手工的興趣，以及閨蜜Nicole之前在紐約有過的創業經驗，兩人決定試一把。

由於想要擁有較高的產品靈活度，同時降低開店費用，兩人沒有選擇加盟現有的奶茶品牌，而是自創品牌開店，於是才有了結合「茶(cha)」和「麻薯甜甜圈(mochi donut)」的新品牌「momocha」。Ling坦言，創業最艱辛的階段在早期，從選擇店面，到租店裝修，再到各種審批，兩人親力親為，經歷了大半年才走完整個程序。終於，在去年6月1日，momocha在奧克拉荷馬市開店了。至今雖然仍算在運營早期，但一切都尚算順利，兩人盡量親力親為，但也請了廚房烘焙師傅以及當地的大學生做兼職。

momocha店鋪聖誕期間換新裝。(Ling提供)

許多人選擇與好友同創業，但不是所有友情都能經歷兼任商業夥伴的磨煉。Ling和Nicole目前找到了屬於兩人的平衡，而秘訣就是各發揮所長——Ling主要負責產品，而Nicole主要負責賬目。此外，「不計較」也成為兩人出矛盾時的解決之道，「創業中多少會有意見不合的時候，有時候會生小氣，但很快就好了。我們現在的關係，其實更像家人。」

創業奶茶店，還賣甜甜圈，口味是吸引新客人的關鍵。Ling表示，考慮到當地消費者大多數是本地白人，會推出比較傳統的珍珠奶茶口味；開店至今發現，的確來店裡的90%都是當地人，有的還是第一次嘗試珍珠奶茶，但試過之後喜歡的還真不少。此外，為了照顧來店裡的華人，他們也推出了比較不甜的、更被華人接受的口味。

在盈利方面，雖然目前店裡還沒有回本，但月營業收入，還是比以前在紐約做上班族時候好一些。Ling表示，兩人分的話，每個月能夠賺到差不多一萬塊。生意越做越穩定，Ling表示目前還已經定好位置做二店了，距離旗艦店大約30分鐘車程，以後會跟閨蜜兩人分工顧兩個店。

momocha店鋪出售的草莓口味珍珠奶茶和優格。(Ling提供)

從在紐約做化妝品銷售，到搬家到奧州做創業做奶茶店，Ling坦言的確又忙又累，生活也從之前的相對輕鬆，到完全被工作占據。但目前來說，她還是對這趟旅程很滿意，工作之餘研究新品新口味、剪輯每日工作花絮上傳到社群，不亦樂乎。「目前所做的是我感興趣的，總體來說我們還是比較幸運的。」

momocha位於奧克拉荷馬市1112 Classen Drive。聽眾朋友可以在Instagram @momochaokc關注他們。